Hat eine Schliessung Auswirkungen auf das Freiämter Spital?

Dem Spital Affoltern am Albis droht das Aus. Der Stadtrat von Affoltern hat den Rettungsplänen für das schon seit einigen Jahren in der Krise steckende Spital eine Abfuhr erteilt; die Stimmberechtigten entscheiden am 19. Mai über die Auflösung des Zweckverbandes.

«Wir beobachten die Ereignisse mit Zurückhaltung und sind gerüstet, allenfalls vermehrt Patientinnen und Patienten aus dem Säuliamt zu betreuen», sagt Martina Wagner, Leiterin Kommunikation am Spital Muri. Möglicherweise werde der eine oder andere Patient sich in Muri behandeln lassen, sollte in Affoltern der Betrieb eingestellt werden. «Wir bedauern die dortige Entwicklung für die betroffenen Menschen.» Allenfalls werde das Spital Muri, da räumlich ziemlich nahe liegend, für das Pflegepersonal, das eine neue Stelle suchen muss, eine Option. «Wir wollen nicht nur den Patienten, sondern auch den Mitarbeitenden Hand bieten. Immerhin liegen die beiden Spitäler nur 15 Fahrminuten auseinander.»

Am 4. März stimmen Hedingen und Bonstetten, noch Teil des Zweckverbandes, als erste Gemeinden über den Ausstieg ab. Die Betriebskommission will das Spital mit der Gründung einer Aktiengesellschaft retten. Darüber wird am 10. Juni abgestimmt. Erst die Gründung der AG würde es ermöglichen, die von der Kommission ins Auge gefassten 140 Mio. Franken in die Erneuerung des Spitals zu investieren. (es)