Nach dem Tod des Mannes fehlte die Kraft – nun verhilft «Happyday» einer Merenschwanderin zur Hausrenovation

Wo früher ein Bett stand, streckt heute ein Baum seine Äste durch den Raum und bietet Halt für eine Schaukel. Auf dem Boden liegt ein Rasenteppich, und die Wand wird von kleinen Holzhäuschen gesäumt. Im Haus der Familie Lechleitner in Merenschwand hat sich in den vergangenen Wochen einiges verändert. Denn im Rahmen der SRF-Sendung hat das Team von «Happy Day» zusammen mit Firmen aus dem Dorf im dreistöckigen Haus in Merenschwand umgebaut.

Seit die Sendung mit den Umbauarbeiten ausgestrahlt wurde, ist über eine Woche vergangen. Erika Lechleitner und ihre beiden Kinder Lars (4) und Linn (2) haben sich seither gut in den neuen Räumen ihres Zuhauses eingelebt. «Das Spielzimmer wurde sofort in Beschlag genommen, auch von Kindern, die bei uns zu Besuch waren», erzählt Erika Lechleitner gegenüber der AZ. Das sei früher einmal ihr Schlafzimmer gewesen, sagte sie in der Sendung.

Doch seit dem Tod ihres Mannes im Dezember 2017 habe sie es nicht mehr benutzt. Dass diesem Raum nun wieder Leben eingehaucht wurde, freut sie sehr. «Diese Leichtigkeit und die zeitlosen Farben haben mich fast aus den Socken gehauen. Es erinnert nichts mehr an vorher. Ich war tief beeindruckt, dass das möglich war.»

Für einen Umbau fehlte ihr die Kraft

Nachdem Erika und Martin Lechleitner das dreistöckige Haus 2009 gekauft hatten, planten sie, vieles selbst zu renovieren. Doch dann erlitt Martin Lechleitner seine erste Hirnblutung, und die Umbauarbeiten waren nicht mehr möglich. «Er ist abrupt auf der Intensivstation gelandet und vieles ist stehengeblieben», sagte Erika Lechleiter gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Nach dem Tod ihres Mannes fehlte der zweifachen Mutter die Kraft, die übriggebliebenen Räume zu renovieren. Feuchte Wände erschwerten ihr Vorhaben zusätzlich.

Doch zum Glück gehören solche Aufgaben für die Handwerkerinnen und Handwerker aus Merenschwand zum Alltag. Corona und die ungewohnte Situation, bei der Arbeit gefilmt zu werden, erschwerten aber auch ihnen teilweise die Arbeit. Trotzdem ist es ihnen gelungen, in zwei Wochen ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer zu erschaffen und den Garten in eine Wohlfühloase zu verwandeln.

Nicht effizient, dafür umso spannender

Nicht nur für die Familie Lechleitner, sondern auch für die Handwerker war das Kinderzimmer ein besonderer Raum. «Ein solches Spielzimmer ist nicht alltäglich», sagt Mario Käppeli, Geschäftsleiter des Schreinerbetriebs Käppeli AG aus Merenschwand. Käppeli und sein Team seien von Anfang an dabei gewesen und haben unter anderem den Holzbaum und die begehbaren Spielhäuschen produziert.

Sie durften dem Fernsehteam auch Handwerker aus der Region vorschlagen. Alles andere hätten sie jedoch aus der Hand geben müssen: «Das Filmteam hat alles auf die Minute genau geplant. Zum Arbeiten war das nicht effizient, aber sehr spannend, das einmal mitzuerleben», so Käppeli.

Ähnlich sieht das auch Felix Pratter, der mit seinem Team die Malerarbeiten erledigte. «Trotz Zeitdruck mussten wir uns dem Fernsehteam anpassen», erklärt er. Das bedeutete beispielsweise genaustes Planen der Trockenzeiten ihrer Farben. Sie sind sich einig, dass es eine schöne Erfahrung war, bei diesem Projekt dabei zu sein. «Hausumbauten sind eine unserer Stärken. Es war eindrücklich, so zu helfen», sagt Käppeli.

Für ihren Einsatz ist Erika Lechleitner sehr dankbar. «Es ist von Kopf bis Fuss sensationell.» Zu Beginn sei ihre Anspannung gross gewesen, doch «als die Wand rausgerissen wurde, war das sehr befreiend. Da habe ich gedacht: Schön, dass sie hier sind und etwas ­machen».