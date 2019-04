Seit 60 Jahren gibt es den traditionellen Guggibad-Schwinget im idyllisch gelegenen Weiler oberhalb von Buttwil, der aber zur Gemeinde Bettwil gehört. Weil 1976 und 1977 pausiert worden ist, steigt am 14. April (Verschiebedatum 28. April) allerdings nicht das 60., sondern erst das 58. Fest. Von Anfang an dabei gewesen ist der 84-jährige Sarmenstorfer Werner Köchli.

Und er ist dem Anlass bis ins hohe Alter treu geblieben: «Bis auf zwei bis drei Schwinget, an denen ich wichtige andere Termine hatte, bin ich bisher immer dabei gewesen. Der Saisonauftakt im Guggibad gehört für mich auch weiterhin fest zum Jahresprogramm. Solange es mir gesundheitlich möglich ist, bin ich dabei», sagt das Ehrenmitglied des Schwingklubs Freiamt.

Mit 18 Jahren im Vorstand

Dort wurde Werner Köchli im Alter von 16 Jahren Mitglied und sass schon zwei Jahre später im Vorstand. An den ersten Guggibad-Schwinget erinnert er sich noch gut: «Damals gab es noch keine Tribünen. Sitzgelegenheiten für das Publikum haben wir aus Brettern und Harassen selber gebaut», erzählt er. Die Harasse hätten sie beim Müller Röbu in Uezwil von der Heubühne geholt und die nötigen Bretter in der Sägerei Meyer, ebenfalls in Uezwil.

«Weil der Meyer zu wenig davon vorrätig hatte, mussten wir am Samstag noch extra eine Tanne sägen. Auf den frischen Brettern klebte am Sonntag noch das Harz. Aber nur am Morgen, am Abend klebte es dann an den Hosefüdli der Zuschauer», lacht der rüstige Rentner verschmitzt.

Bis 1967, als er zum Ende seiner aktiven Schwingerlaufbahn in Döttingen seinen letzten Kranz holte, war Werner Köchli am Guggibad-Schwinget nicht nur Mitorganisator, sondern auch aktiver Teilnehmer: «Aufs Podest hat es mir dort leider nie gereicht, aber es hat immer Spass gemacht. In der Scheune des benachbarten Bauernbetriebes gab es eine Bar und im Rübenkeller unten war Tanz. Da ging jeweils am Sonntag nach den Wettkämpfen mächtig die Post ab.»

Ein Waldfest für die Aktiven

Heute ist der Guggibad-Schwinget unter anderem auch für seinen speziellen Gabentempel bekannt. Früher gab es dort kaum etwas zu gewinnen. Auf Antrag von Julius Köchli, Werners Vater, war an der Generalversammlung des Schwingklubs Freiamt vom 1. Februar im Hermetschwiler Waldheim beschlossen worden, als 1. Preis am ersten Schwingfest ein Kalb zu stiften. Andere Preise gab es nicht, aber für jeden Aktivschwinger nach dem Wettkampf einen Cervelat mit Brot und ein Getränk. «Ein ‹Waldfest› zum Zvieri war etwas Besonderes für jene Zeit und hat den Teilnehmern natürlich schon gepasst», weiss der Schwinger-Veteran.

Der Anlass, berichtet er weiter, habe sich in der Folge recht gut entwickelt: «Am Anfang kamen so 200 bis 300 Zuschauer, im Laufe der Zeit sind es immer mehr geworden. Wir haben aber auch immer darauf geachtet, dass wir unser Fest laufend verbessern und dem Publikum ab und zu etwas Neues bieten konnten.»