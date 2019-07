Die heissen Temperaturen treiben derzeit Tausende Schweizerinnen und Schweizer ins Wasser. Dabei suchen die Hitzegeplagten nicht nur in Freibädern und an Seen nach Abkühlung, sondern auch in den fliessenden Gewässern der Region. So etwa in den Windungen der Reussschlaufe bei Bremgarten, die derzeit von Menschen auf Schlauchbooten, farbenfrohen Gummi-Flamingos und anderen Luftmatratzen in Beschlag genommen wird.

Auch Schwimmer, die sich ohne Schwimmhilfe in die Wogen stürzen sind ein häufiges Bild dieser Tage. Die Mehrheit von ihnen steigt beim Hexenturm oder auf der kleinen Kraftwerkinsel unterhalb der historischen Holzbrücke ins Wasser und verlässt den Fluss bei der Militärwiese wieder. Ein 40-jähriger Mann wählte am Sonntag einen anderen Einstieg in die Reuss – und bezahlte seine Entscheidung beinahe mit dem Leben.

Zusammen mit seinem Bruder begab sich der Pole bei der Fussgängerbrücke Isenlauf ins Wasser. Im Bereich der Holzbrücke ging der Mann schliesslich unter und trieb leblos flussabwärts. Nur durch das selbstlose Handeln eines Familienvaters konnte der Mann vor dem sicheren Ertrinkungstod gerettet werden.