Nach Anti-Mafia-Razzia: Gäste stehen bei Pizzeria vor verschlossener Tür

«Wird das ‹Bella Vista› überhaupt je wieder öffnen?» Diese Frage beschäftigte viele Murianerinnen und Murianer und viele Freiämter in den letzten zwei Wochen. Damals, am 21. Juli, führte die Polizei im bekannten italienischen Restaurant und der Pizzeria eine mehrstündige Anti-Mafia-Razzia durch. Wirt Marco G. soll zusammen mit Carmelo M., der am selben Ort ein Gartenbauunternehmen führt, Teil einer Zelle der kalabrischen Ndrangheta sein. Der Schock im Klosterdorf sass tief.

An der Eingangstür des «Bella Vista» klebte seither ein Plakat mit der Aufschrift «Betriebsferien 19. Juli bis 3. August 2020». Der Stichtag ist am Dienstag verstrichen, das Plakat ebenfalls verschwunden. Draussen auf der Terrasse sieht alles noch so aus wie vor zwei Wochen. Hinter dem Haus steht noch immer die rote Corvette auf dem Parkplatz.

Eigentlich hätte die Pizzeria am Dienstag um 11 Uhr wieder öffnen sollen – doch die Türe blieb geschlossen. Nichts deutet darauf hin, dass hier bald wieder feine Pizze, Pasta oder Carne aufgetischt werden.