Nach 19 Monaten heisst es in Wohlen wieder «Film ab!»

Langsam tröpfeln die ersten Besucherinnen und Besucher am Sonntag früh beim Sternensaal in Wohlen ein. Es sind die ersten Gäste der ersten Vorstellung des Filmklubs nach über anderthalb Jahren. Auf dem Programm steht «The Bookshop». «Ich bin schon ein wenig nervös nach so langer Zeit des Wartens. Das Gefühl hier ist auch ganz anders bezüglich Ton und Bild als in einem Kino», gesteht Filmklub-Präsident Daniel Renggli wenige Minuten vor Start des Films, der an diesem Tag dreimal gezeigt wird. Erstmals seit langem kommt in Wohlen wieder Kinofeeling ausserhalb des Open-Air-Kinos auf.