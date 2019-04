Hotelier und Wirt Robert Stöckli und die Hotel Muri AG, Bauherrin für das Projekt «Neuer Ochsen und Adler» in Muri, gehen getrennte Wege. Das geschieht im Einvernehmen, wie Tobias Kaspar, Kommunikationsbeauftragter der Hotel Muri AG, auf Anfrage festhält. Stöckli betreibt den «Ochsen» seit zwölf Jahren in fünfter Generation und den «Adler» seit Dezember 2017. Was er danach tun wird, bleibt offen.

«Dass sich die Familie Stöckli im Herbst nach 141 Jahren auf dem ‹Ochsen› als Wirtefamilie von Muri verabschiedet, wird für uns und unsere Stammkundschaft sicherlich eine grosse Veränderung sein», erklärt Stöckli dazu. Er hat auch den Mietvertrag für das Café Stern, das er zehn Jahre gepachtet hatte, auf den 30. Juni gekündigt. «Die Trennung ist auf die Grösse des neuen Betriebes mit mehreren Häusern und Konzepten sowie auf die damit einhergehenden hohen Investitionen auf Betreiberseite zurückzuführen», führt Josef Gut, Verwaltungsratspräsident der Hotel Muri AG, aus.

Man werde sich zu gegebener Zeit auf die Suche nach einem neuen Betreiber machen. Bis zur Schliessung im Herbst wird Stöckli die beiden Betriebe mit dem ihm eigenen Elan weiterführen. Das À-la-Carte-Restaurant Ochsen wird seine Türen allerdings bereits am Samstag, 20. April, schliessen. Im Gegenzug öffnet dann das Restaurant Adler sieben Tage die Woche. Die Hotelzimmer und die Säle im Ochsen bleiben bis Ende August 2019 weiterhin buchbar, jene im Adler bis zur Schliessung Ende September.

Keine Arbeit mehr

Die insgesamt 14 Vollzeit-, fünf Teilzeitmitarbeitenden und acht Aushilfskräfte verlieren während der Bauzeit ihre Arbeit. «Die Bauherrschaft hofft jedoch, dass viele der bisherigen und guten Mitarbeitenden später wieder eingestellt werden können. Für Hotelstammgäste können während der Bauzeit keine eigenen Alternativen angeboten werden. «Die Bevölkerung und die Gäste werden jedoch regelmässig über den Baufortschritt oder neue Aspekte auf dem Laufenden gehalten», versichert Kaspar.

Das im Oktober vorgestellte Projekt wird baulich unverändert realisiert. Neu ist allerdings, dass die beiden Hotels Ochsen und Adler in wesentlich kürzerer Bauzeit gleichzeitig erneuert werden. In den Monaten seit der Baueingabe im Oktober 2018 habe die Bauherrschaft das Gesamtprojekt und das Konzept nochmals gründlich durchleuchtet, hält Kaspar fest. Sie sei zum Schluss gekommen, dass es sinnvoller sei, beide Hotels gleichzeitig umzubauen, statt gestaffelt, wie es bisher angedacht war. Die Bauphase reduziert sich so von ursprünglich drei Jahren auf nur noch 18 Monate. «Dadurch verringert sich die Belastung des Wey-Quartiers wesentlich, und es entstehen zudem Synergien bei den Bauarbeiten.» Der neue Baufahrplan sieht die Schliessung des Hotels Ochsen per Ende August 2019 vor. Der «Adler» macht Ende September zu. Bereits im Mai 2012 soll die neue Hotelanlage mit den beiden Restaurants,

dem architektonisch herausragenden Saal und dem komplett neuen Zimmertrakt eröffnen.

30-Millionen-Projekt

Die Hotel Muri AG verwirklicht mit ihrem 30-Millionen-Franken-Projekt ein komplett neues Gastronomie- und Hotelangebot mit 25 Doppelzimmern im neu zu erstellenden sogenannten Haus Wolf. Dieser Neubau wird über einen Saalbau zum alten «Ochsen», welcher vollständig renoviert wird, verbunden. Der «Adler», offenbar von zweifelhafter Baustatik, wird kernsaniert und erhält einen Wintergarten anstelle des kleinen Saalbaus. Die drei Häuser werden über die gestaltete Umgebung miteinander verbunden. Eine Tiefgarage nimmt 37 Autos auf, zwölf Parkplätze sind oberirdisch.

«Mir liegt daran, die Altbauten und die Neubauten in ihrer Unverwechselbarkeit harmonisch zu ergänzen, geleitet vom Respekt für das Bestehende und von der Freude, Veränderungen zu wagen», hielt Architektin Tilla Theuss bei der Präsentation ihres Projektes im letzten Jahr fest.