Nach 13 Jahren: Am Geburtstag hat er seinen letzten Arbeitstag

An der Rückseite der Türe im Büro klebt ein Zettel mit einem Foto eines Wegweisers, der in verschiedene Richtungen weist. Daneben steht der Spruch: «Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege.» Es ist eines der Mottos, das sich Urs Spillmann in den letzten 13 Jahren bei seiner Tätigkeit immer vor Augen führte.

Nun geht der Leiter der Abteilung Soziale Dienste der Gemeinde Wohlen frühzeitig in Pension. Seinen letzten Arbeitstag hat Spillmann – der Zufall will es so – an seinem 63. Geburtstag am 26. August. Seinen Nachfolger Magnus Hoffmann arbeitet er seit eineinhalb Monaten ein.

Spillmanns Arbeitsbereich gehört zu den anspruchsvollsten auf einer Verwaltung. Er blickt dennoch zufrieden zurück. «Mir war es wohl hier, man liess mich arbeiten. Die Arbeitsbelastung war zwar angesichts der knappen personellen Ressourcen gross. Doch unser fünfköpfiges Sozialarbeiter-Team und das vorgelagerte Sekretariat sind eingespielt und effizient», sagt Spillmann. Wichtig sei ihm immer gewesen, die jüngeren Mitarbeitenden zu fördern und zu fordern.

Manchmal auch gehässige Reaktionen erlebt

Eine Devise, die er auch im Umgang mit den Klientinnen und Klienten auf dem Sozialamt immer durchzusetzen versuchte. «Ich schätzte den Kontakt mit den Menschen und habe in meiner Zeit viele Familien und Einzelpersonen durch Krisen begleitet», erzählt Spillmann. Manchmal habe es bei Gesprächen auch gehässige negative Reaktionen gegeben, wenn er Vorgaben und Weisungen durchsetzen musste.

«Schön war, wenn mir dann Jahre später Klientinnen und Klienten begegneten, und sagten: «Sie hatten Recht.» Von Drohungen über Beschimpfungen bis zu wütenden Telefonanrufen hat er alles erlebt. «Es waren zwar Einzelfälle, aber wir waren schon froh, dass die Polizei im gleichen Haus ist», bilanziert Spillmann.