Mutterglück im Kloster Gnadenthal – Fake News anno dazumal

«Es ging ein Aufatmen durch die katholische Volksseele», als der Tabakfabrikant im Gnadenthal 1889 aufgeben musste. Adolf Eschmann-von Merhart hatte die Klosteranlage 1876 vom Kanton gekauft. Der Gutsbesitzer verärgerte die Nesselnbacher, weil er ihnen verbot, trockenes Holz im Klosterwald zu sammeln. Noch viel schlimmer: Es gab keine Frühmesse mehr. Der Frühgottesdienst sei «seit unvordenklichen Zeiten» Brauch gewesen. Auch die formelle Einsprache der Gemeinderates Nesselnbach nützte nichts.

Der Besitzer des Klosters war halt Zürcher. Und auch noch ein Reformierter! Er baute das katholische Kloster in eine «Tabacfabrik» um. Skandal! Und: Er liess seine Kinder von einem reformierten Pfarrer taufen. In der geweihten Klosterkirche! Das war ein wahres Sakrileg.

Die Einträge im reformierten Taufregister sind eindeutig: Max Adolf Eugen, geboren am 18. August 1878, getauft in der «Klosterkirche» am 25. August. Franz Heinrich Ulrich, geboren am 2. März 1881, getauft in der «Klosterkirche» am 22. April. (hb)