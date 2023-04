Mutschellen Unternehmerische und sportliche Höhepunkte: «Mega 24» setzt als Attraktion auf einen OL für die Besuchenden Knapp ein Jahr vor der grossen Gewerbeausstellung auf dem Mutschellen, der viertägigen Mega 24, sind die Vorbereitungen gut auf Kurs, wie das Organisationskomitee mitteilt. Bereits etwas mehr als die Hälfte der Ausstellungsflächen sind vergeben.

Das OK der «Mega 24» arbeitet auf eine wiederum erfolgreiche Mutscheller Gewerbeausstellung hin. Christoph Schmid (Forst und Landwirtschaft), Michael Stutz (Gastronomie), Cyrill Hügli (Verkehr und Sicherheit), Daniel Hurni (Unterhaltung), Martin Nietlispach (Medien), Stephan Müller (Marketing), Christian Füglistaller (Bau), Roger Müller (Finanzen), Peter Spring (Präsident, von links). Bild: zvg

Noch dauert es etwas mehr als ein Jahr, bis die «Mega 24» am 11. April 2024 ihre Pforten öffnet und während der vier Ausstellungstage bis zu 50’000 Besucherinnen und Besucher zur Gewerbeschau pilgern. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass ihnen viel geboten wird vom lokalen und regionalen Gewerbe.

«Bereits etwas mehr als die Hälfte der Ausstellungsflächen sind vergeben», darf OK-Bauchef Christian Füglistaller verkünden. Noch hat es sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich Platz. Doch erfahrungsgemäss wird dieser rasch dahinschmelzen, sobald der Anmeldeschluss vom 31. Mai 2023 näher rückt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Orientierung wird wörtlich genommen

Neben den Ausstellenden werden Orientierungsläufe für weitere, sportliche Höhepunkte sorgen. «Da wir als Motto der Mega 24 ‹Orientierung› gewählt haben, ist die Durchführung eines Orientierungslaufs die ideale Ergänzung zur Ausstellung», so OK-Präsident Peter Spring. Damit soll die Wichtigkeit der Orientierung in der aktuellen schnelllebigen Zeit weiter hervorgehoben werden.

Ob im Beruf oder privat, oft ist ein langer Atem nötig – und eben die Orientierung eine notwendige Voraussetzung. Kaum eine Sportart versinnbildlicht dies besser als der Orientierungslauf.

Die Orientierungsläufe werden in Zusammenarbeit mit einem lokalen Verein auf die Beine gestellt. Prädestiniert dafür war der Orientierungslaufklub Bussola ok, der sich gleich an die Arbeit gemacht hat.

«Geplant ist, dass die Besucher der Mega24 am Freitag, Samstag und Sonntag die Möglichkeit haben, verschiedene Bahnen zu absolvieren und sich mittels OL-Karte orientieren können. Die Laufzeit ist dabei nicht so wichtig, die Reihenfolge der anzulaufenden Posten jedoch sehr», so der Bussola-Verantwortliche Valentin Brunner. Für alle Niveaus werde etwas dabei sein.

Ein Knock-Out-Sprint als Attraktion am Sonntag

Aber auch die Zuschauenden werden auf ihre Kosten kommen. «Am Sonntag findet ein Knock-out-Sprint statt, wofür extra OL-Läufer eingeladen werden», so Brunner. Dabei treten insgesamt 16 Teilnehmende (8 Damen und 8 Herren) in einer direkten Ausscheidung mit jeweils 4 Athletinnen oder Athleten gegeneinander an.

Dieses attraktive OL-Format können die Besucherinnen und Besucher aus nächster Nähe mitverfolgen. So werden Start und Ziel auf dem Ausstellungsgelände sein. Damit die Fans sehen, wer gerade in Führung liegt, passieren die OL-Läufer nach kurzer Zeit einen Zuschauerposten.

Wenige Minuten später erreicht dann der erste Läufer bereits das Ziel und nach sechs Durchgängen stehen die Sieger fest. «Der Sprint soll gut in die Mega 24 integriert werden», so Brunner, «damit möglichst alle Besucherinnen und Besucher mitfiebern können.

Der Bussola ok ist nicht der einzige Verein, der an der Mega 24 im Einsatz stehen wird. Nicht zuletzt werden zahlreiche Beizli von Vereinen geführt, die sich um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher kümmern werden.