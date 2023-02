Mutschellen Neuer Street-Workout-Platz auf der Burkertsmatt bietet zehn Trainingsstationen auf einmal Die regionale Sportanlage Burkertsmatt auf dem Mutschellen soll dieses Jahr um eine Betätigungsmöglichkeit erweitert werden. Zurzeit liegt das Baugesuch für einen Street-Workout-Platz auf.

Auf dieser Fläche in unmittelbarer Nähe zur Leichtathletikbahn ist der Street-Workout-Platz vorgesehen. Die Masse sind bereits im Rahmen der Bauauflage abgesteckt. Marc Ribolla

Die regionale Mutscheller Sportanlage Burkertsmatt deckt mittlerweile ganz viele Interessen der sporttreibenden Bevölkerung ab. Dennoch sind bekanntermassen einige zusätzliche Projekte in der Entstehungsphase. Während sich im nördlichen Teil der Pumptrack-Bau wegen einer Einsprache weiterhin auf unbestimmte Zeit verzögert, liegt nun das Baugesuch für einen Street-Workout-Platz auf der Gemeindeverwaltung Rudolfstetten auf.

Auf diesem Platz kann man an den Geräten ein kreatives Krafttraining mit seinem eigenen Körpergewicht machen. Auf einem eng begrenzten Raum. Das sogenannte Calisthenics ist schon an vielen Orten im Trend.

Für das Projekt auf dem Mutschellen hatte die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands Burkertsmatt im Herbst grünes Licht gegeben und den Ausgabeposten von rund 60'000 Franken im Rahmen des Budgets 2023 genehmigt.

Lage zwischen Spielplatz und Leichtathletik-Bahn

Mit dem nun eingereichten Baugesuch sind weitere Details zum Aussehen des neuen Street-Workout-Platzes bekannt. Eine Veränderung im Vergleich zur Ankündigung an der Versammlung gibt es beim Lieferanten. Ursprünglich ging man von der Anlage «Bronx» der Firma Alder & Eisenhut aus. Nun wird es aber die Anlage «Kombi 5» von Kompan sein.

So sieht die Anlage «Kombi 5» von Kompan aus, die auf der Burkertsmatt gebaut wird. zvg

Marcel Signer, Vorstandspräsident des Gemeindeverbands Burkertsmatt, sagt zu diesem Wechsel: «Die Anlage von Kompan ist bei gleicher Qualität einfach etwas günstiger gewesen.» Unverändert bleibt hingegen der Standort. Der Street-Workout-Platz wird im Bereich zwischen dem heutigen Kinderspielplatz und der Leichtathletikbahn gebaut.

Beansprucht wird eine Fläche von 10 x 7,5 Meter. «Der Belagsuntergrund wird rot gefärbt sein und passt so auch optisch zur benachbarten Leichtathletikbahn», ergänzt Signer.

Viel Platz für dynamische Übungen an den Stangen

Ein Vorteil eines solchen Street-Workout-Platzes ist auch, dass er nicht nur für die Mitglieder der Sportvereine auf der Burkertsmatt gedacht ist, sondern für die ganze Bevölkerung taugt. «Man kann ganz individuell kommen und unabhängig trainieren», beschrieb es Chris Springer, Präsident der Abgeordnetenversammlung im vergangenen Herbst. Ausserdem fehlt es bei der Sportanlage heute an einem separaten Kraftraum.

Wo jetzt noch Wiese ist, kommt der neue Street-Workout-Platz hin. Marc Ribolla

Doch was bietet die «Kombi 5» den Nutzenden? In der Herstellerbeschreibung ist die Rede von 10 verschiedenen Trainingsstationen in einem. Der Durchmesser der Klimmzugstangen sei für den bestmöglichen Halt auf 32 Millimeter optimiert worden.

«Die 138 Zentimeter breiten Stangen sind so konzipiert, dass sie viel Platz für dynamische Übungen bieten. Sie ermöglichen es den Nutzenden ausserdem auch, nebeneinander Klimmzüge zu machen und sich dadurch gegenseitig zu motivieren oder gegeneinander zu konkurrieren», heisst es weiter.

Sofern mit der Baubewilligung alles rund läuft, rechnet Marcel Signer damit, dass der neue Street-Workout-Platz auf der Burkertsmatt noch dieses Jahr realisiert werden kann.