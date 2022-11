Mutschellen Reales «Mario Kart» im Supermarkt: So einfallsreich werden die letzten Wochen vor der Schliessung im Bolleri verbracht Dass der Supermarkt Bolleri auf dem Mutschellen bereits Ende Jahr schliessen muss, das wussten die Initianten Christian Füglistaller und Roger Meyer bei der Eröffnung. Jetzt ist es definitiv. Bis Ende Januar veranstalten sie noch Mario-Kart-Rennen zwischen den Regalen.

Am 26. Februar eröffnete der Bolleri-Supermarkt auf dem Mutschellen. Nun weicht er einer Überbauung. Marc Ribolla (22.2.2022)

Das breite Grinsen des Gokart-Fahrers kann selbst der Helm nicht verdecken. Kurz zeigt er mit der Hand Peace, dann flitzt sein Gefährt auch schon davon. Flink kurvt er in seinem kleinen schwarzen Kart um die Regale, vorbei am Haushaltspapier und dem Orangensaft.

All jene, denen «Mario Kart» bekannt ist, werden schnell erkennen: Die Szene in diesem Video erinnert stark an das berühmte Videospiel. Nur, dass die Karts hier eben nicht durch eine blinkende Arena, sondern durch den Bolleri-Supermarkt düsen. «Auch Bananenschalen kann man hier nicht wie im Original nach seinen Gegnern werfen», sagt Christian Füglistaller lachend.

Doch ansonsten hat die Attraktion auf dem Mutschellen viel gemeinsam mit dem virtuellen Pendant. «Man kann in Fünfergruppen fahren und sich auch gegenseitig abschiessen. Ist man getroffen, wird der eigene Kart langsamer und man kann von den Gegnern überholt werden», erzählt Füglistaller.

Immer sonntags kann man im Bolleri auf dem Mutschellen zwischen den Regalen Mario Kart im realen leben spielen. zvg

Dass Christian Füglistaller und Roger Meyer, die beiden Initianten des Bolleri-Supermarktes, eine solche Idee umsetzen, überrascht nicht. Unterdessen sind sie in der Region wohl schon für ihre Ideen bekannt. Schliesslich ist es nicht die erste. Meyer ermöglichte im vergangenen Jahr bereits das Pop-up-Restaurant La Terrazza im Heinrütirank. Auch ihr Geschäft selbst entstammt einem solchen nicht ganz alltäglichen Einfall.

Im Februar eröffnet, soll der Supermarkt schon wieder schliessen

Im Dezember 2021 schloss die Spar-Filiale auf dem Mutschellen. Denn das Grundstück im Gebiet Bolleri wird mit Wohnungen und Gewerberäumen überbaut. Bis die Baumaschinen auffahren, sollte der Laden auf der Mutschellenkreuzung nicht leer stehen. Deshalb beschlossen Füglistaller und Meyer: Sie füllen die Räumlichkeit noch einmal mit Leben.

Am Samstag, 26. Februar, eröffneten sie ihren Supermarkt Bolleri. Mit dem breiten Angebot regionaler Lieferanten bieten sie der Bevölkerung auf den 500 Quadratmetern verschiedene Produkte. Zudem sollte der Laden zum Treffpunkt werden.

Roger Meyer (links) und Christian Füglistaller sind die Initianten des Bolleri. Marc Ribolla

Dazu gibt es unter anderem einen Grillstand, der jeweils am Samstag betrieben wird. Und diesen wird es auch noch im Januar geben, dann wenn die Regale im Laden bereits leer sein werden. Füglistaller sagt:

«Es war von Anfang an klar, dass der Bolleri befristet ist. Wir wussten jedoch nicht, wie schnell der Prozess mit der Baueingabe vorwärtsgeht.»

Unterdessen sei die Baubewilligung erteilt worden und damit klar, dass der Mietvertrag für das Geschäft Ende Januar nicht verlängert wird. So wird der Supermarkt Ende Dezember schliessen. Im leeren Laden gibts aber noch bis Ende Januar immer sonntags Mario-Kart-Rennen und am Samstag den Grillstand.

Wo trifft man den Bolleri in Zukunft an?

Vor der Eröffnung sagten die beiden Initianten gegenüber der AZ: «Wir schliessen nicht aus, auch in Zukunft beim neuen Projekt etwas zu machen.» Ob und wie es mit dem Bolleri weitergehen soll, können die beiden nun aber noch nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen.

«Die Doppelbelastung war für uns beide sehr hoch in den vergangenen Monaten», sagt Füglistaller – er führt nebst dem Bolleri ein eigenes Architekturbüro, Meyer ist Inhaber der Erme AG. «Zudem wird es schwierig sein, auf die Schnelle einen Laden dieser Grösse zu finden.» Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie in Zukunft wieder einen Laden eröffnen, «einfach etwas kleiner und noch mehr auf Spezialitäten fokussiert», so Füglistaller.

Bis der Mietvertrag des Bolleri im Januar endgültig ausläuft, gibt es immer am Sonntag Mario-Kart-Rennen zwischen den Regalen. zvg

Die Nachfrage jedenfalls besteht. «Es kommen viele Leute, die uns fragen, wo sie uns nachher finden werden», sagt er. Viele würden den Bolleri sogar erst jetzt entdecken und ankünden, dass sie wiederkommen werden. «So ein Laden braucht Zeit, bis er ankommt», so Füglistaller.

Diese Zeit hatte der Bolleri nicht. Dennoch blicken die Initianten auf eine gute Zeit zurück: «Wir hätten uns Umsatzmässig etwas mehr erhofft. Aber die Rückmeldungen waren immer sehr gut. Die Leute haben unseren Laden cool gefunden und sind nach dem ersten Besuch wieder gekommen.»