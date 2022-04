Mutschellen-Kelleramt Bibenlos-Kreuzung, Fusssteg über die Reuss oder fehlendes Gewerbeland – was die Regionalplaner bis 2040 beschäftigt Die Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt will noch dieses Jahr die Unterlagen zur Regionalen Entwicklungsstrategie finalisieren. Dabei gibt es noch einige Knackpunkte.

Ein Dauerthema bei der Regionalplanung: Die Optimierung der Verkehrsflüsse bei der Bibenloskreuzung in Bremgarten ist ein dringendes Anliegen. Walter Christen (31.3.2022)

Wie soll sich die Region Mutschellen-Reusstal-Kelleramt entwickeln? Die Antwort auf diese Frage erarbeitet gegenwärtig der Regionalplanungsverband mit einer Dokumentation zur Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES). Es handelt sich dabei um eine Absichtserklärung der beteiligten Verbandsgemeinden für eine gemeinsame Entwicklungsrichtung.

Dabei wird auf der Grundlage für die regionale Abstimmung der kommunalen Nutzungspläne aufgebaut. Die Strategie mit Aufbruchstimmung richtet sich auf den Horizont 2040 aus und macht primär Aussagen zu raumrelevanten Themen wie Siedlung, Verkehr, Landschaft, beleuchtet aber auch das Gesundheitswesen, die Wirtschaft, die Demografie und die Gesellschaft.

Die Grundlagen der RES wurden in mehreren Workshops erarbeitet und durch den Repla-Vorstand ergänzt. Das erarbeitete Dokument wurde den Gemeinden zur Vernehmlassung unterbreitet. Die Stellungnahmen der Kommunen sind bereits erfolgt. In einem nächsten Schritt werden die Inputs gemeinsam verifiziert.

Danach sollen Vorschläge und Massnahmen abgeleitet werden, welche wiederum zu überprüfen sind. Die daraus resultierenden Unterlagen haben die Repla-Vorstandsgemeinden zu verabschieden.

«Erste Phase der RES-Erarbeitung ist abgeschlossen»

Der Analyseteil beschäftigt sich mit der aktuellen Situation in der Region Mutschellen-Reusstal-Kelleramt (MRK), mit der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, der Wirtschaft, Mobilität, Versorgung, Kultur und Freizeit. Im Teil Handlungsfelder werden die Stossrichtungen aufgezeigt, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben feststehen und die aufgrund der heutigen Trends festgestellt werden können.

Im Teil Massnahmen sind die für die Region massgebenden Richtungen in der Entwicklung festgehalten. Fest steht: Mit den zahlreichen technischen Neuerungen und den gesellschaftlichen Veränderungen kommen neue Anforderungen an den Raum, die Menschen und auf die Gemeinden zu.

Erste Vorstandssitzung der Repla Mutschellen-Reusstal-Kelleramt in diesem Jahr: Raymond Tellenbach (Zweiter von links), Präsident der Geschäftsleitung, orientierte über Aktuelles aus der Region. Walter Christen (31.3.2022)

Der Präsident der Repla-Geschäftsleitung, der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach, hielt gegenüber der AZ fest:

«Die erste Phase der RES-Erarbeitung ist abgeschlossen. Nun folgen die Massnahmen, über die zu diskutieren ist.»

Die Finalisierung ist für dieses Jahr vorgesehen.

Für alle neuen Mitglieder im Vorstand, Verwaltungs- und Behördenmitglieder, gab es vor der Vorstandssitzung in Niederwil im Rahmen eines Seminars Informationen über den aktuellen Stand der Räumlichen Entwicklungsstrategie. «Schliesslich wird ja damit die Grundlage zur Bewertung und Beurteilung in der Planung geboten. Und nicht zuletzt geht es auch darum, Möglichkeiten der vermehrten zukünftigen Zusammenarbeit innerhalb der Repla-Gemeinden auszuloten», führte Präsident Tellenbach weiter aus.

Nachdem Raymond Tellenbach an der Vorstandssitzung den Zweck und die Aufgaben des Regionalplanungsverbandes MRK erläutert hatte, präsentierte Geschäftsleitungsmitglied Stefan Bossard, Gemeindeammann in Berikon, die Rechnung 2021, welche dank eines Minderaufwandes einen Ertragsüberschuss von rund 26’500 Franken verzeichnete.

Fussgängersteg «ist eine endlose Geschichte»

Eine eingeschränkte Sitzungstätigkeit im vorigen Jahr in Folge der Pandemie verkündete der Präsident im Jahresrückblick. Befasst habe man sich mit dem Erstellen des Regionalen Siedlungsflächenmanagements, mit der eingangs erwähnten Räumlichen Entwicklungsstrategie und diversen Stellungnahmen.

Unter Massnahmen im Bereich Erholung und Landschaft sprach er die neue Freizeit-Veloverbindung zwischen Stetten und Unterlunkhofen via Bremgarten an, die neue Wanderwegverbindung Fischbach-Göslikon-Gnadenthal-Mellingen, die Zentralisierung von Parkplätzen abseits des Reussufers und unter anderem den geplanten Fussgängersteg über die Reuss bei Fischbach-Göslikon. «Das ist eine endlose Geschichte», betonte Vorstandsmitglied Hans Peter Flückiger, Gemeindeammann von Fischbach-Göslikon. Es seien nämlich immer noch Einsprachen hängig.

Weiter befasste man sich in der Repla MRK mit laufenden Anhörungen, unter anderem etwa zur Anpassung des Kantonalen Richtplanes beim Kapitel Klima. Zur Revision der Nutzungsplanung Bremgarten wurde eine Stellungnahme eingereicht (ohne Mitwirkung von Stadtammann Raymond Tellenbach, der sich bei diesem Thema in den Ausstand begeben hatte).

Tägliche Staus mit langen Autokolonnen sind ein Dauerbrenner

Dem Bericht der Arbeitsgruppe Verkehr, von Kurt Diem, Vizepräsident der Repla-Geschäftsleitung und Gemeindeammann von Stetten, konnte unter anderem entnommen werden, dass die Gruppe ihre Tätigkeit nicht aus raumpolitischer, sondern aus verkehrstechnischer Warte betrachte.

Dabei führte er besonders brisante Beispiele an, so die komplexe Verkehrssituation im Bereich der Bibenloskreuzung in Bremgarten mit den Anschlüssen der Zufiker- und der Badenerstrasse in die Zürcherstrasse, welche wiederum in der Mutschellenstrasse mündet. Ein Dauerbrenner sind die täglichen Staus mit den langen Autokolonnen aus Sicht der lokalen Behörden.

«Verkehrsspezialisten haben den Bau eines Kreisels verworfen. Der Kanton ist dort zuständig und am Planen. Es geht letztlich um die Optimierung der Verkehrsflüsse»

, erfuhr die AZ von Repla-Geschäftsleitungspräsident Tellenbach, der als Stadtammann von Bremgarten von dieser speziellen Situation natürlich besonders betroffen ist. «Wir unterstützen in solchen Fällen die Gemeinden, wenn die Planung stockt. Unsere Gruppe bleibt am Ball», versicherte Vizepräsident Diem.

Giovanni Di Carlo ist neuer Regionalplaner

Giovanni Di Carlo von der Metron Raumentwicklung AG in Brugg, der an der Vorstandssitzung einstimmig als neuer Regionalplaner gewählt wurde, berichtete aus der Arbeitsgruppe Gesundheitsversorgung, dass ein Strategiepapier mit verschiedenen Stufen in Arbeit sei und in den Gemeinden eine Erhebung der Wohnsituation und Wohnformen von älteren Menschen durchgeführt wurde. Die Auswertung findet gegenwärtig statt.

Das Hochwassermanagement ist nach Angaben von Hans Peter Flückiger eine Arbeitsgruppe unter der Ägide des Kantons. Es gelte, Lösungen zu finden, damit es bei Hochwasser keine Überschwemmungen gebe. Er erinnerte an das grosse 30-jährliche Hochwasser vom Juli 2021. In Bremgarten und Windisch sei es damals zu keinen Schäden gekommen. Aber weiter oben im Reusstal seien Schwachstellen in den Uferverbauungen des Flusses festgestellt worden.

Flückiger sagte, dass sich beim Reussspitz in Maschwanden, wo auch die Lorze in die Reuss mündet, der optimalste Hochwasserrückhalt befinden würde. Doch Naturschutz- und Landwirtschaftskreise seien für solche Pläne überhaupt nicht zu haben, sodass daraus wohl nie etwas werde. Ein weiterer möglicher Hochwasserraum befinde sich in Aristau, so Flückiger.

Es gebe ein Gutachten, doch sei noch nichts entschieden. Der Kanton möchte den Reussdamm zurückversetzen, doch da wäre ebenfalls Landwirtschaftsland betroffen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist also noch längst nicht gesprochen.

Es gibt kein Gewerbeland mehr

Wo einzelne Gemeinden der Schuh drückt, zeigte das Beispiel von Alain Maître, Mitglied der Repla-Geschäftsleitung und Gemeindeammann von Oberlunkhofen:

«Es gibt bei uns kein Gewerbeland mehr. Firmen können nicht expandieren.»

Ein aktuelles Thema, dessen sich der Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt annehmen kann.

Unter Verschiedenem präsentierte Präsident Raymond Tellenbach eine neue, speziell dem Verband zugeordnete Cloud-Ablage für die Repla-Daten, in die er selber viel Vorarbeit investiert hat. Das Ablage-System kostet seinen Angaben zufolge weniger als 1000 Franken und erfordert jährliche Ausgaben von 240 Franken an Hostinggebühren.

Fahrverbot auf dem Reussuferweg beantragt

Wie Vizepräsident Kurt Diem bekanntgab, sei von einer Einwohnerin aus dem Verbandsgebiet schriftlich beantragt worden, den Reussuferweg mit einem (Velo-)Fahrverbot zu belegen. Es wurde beschlossen, ihr Anliegen von den Gemeinden Eggenwil, Künten und Stetten gemeinsam zu beantworten.

Und zum Schluss der Sitzung gab es noch eine erfreuliche Meldung für Verkehrsteilnehmer: Vorstandsmitglied Roger Hausherr, Gemeindeammann von Eggenwil, gab bekannt, dass im Juni auf der Kantonsstrasse in Eggenwil der Deckbelag eingebaut wird. Die Einweihung der erneuerten Strasse erfolgt Ende August.