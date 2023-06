Mutschellen Firma zu schnell und ohne Abklärungen nach Adress-Wirrwarr aufgelöst Das kantonale Handelsregisteramt und das Bezirksgericht Bremgarten kassieren wegen einer Mutscheller Firma eine Rüge vom Obergericht. Nun müssen Erstere nochmals über die Bücher.

Das Aargauer Obergericht in Aarau hat in einem Fall aus dem Freiamt entschieden. Bild: Daniel Vizentini

Wer einen Betrieb oder eine Firma führt, der ist im Normalfall darauf bedacht, dass mit den Behörden oder Ämtern alles korrekt abläuft. Nicht schlecht gestaunt haben dürften deshalb die Besitzerinnen und Besitzer des Unternehmens Mahlzahn (Name geändert) in der Region Mutschellen.

Nämlich, dass ihre Gesellschaft eines schönen Tages vor rund vier Monaten per Entscheid des Bezirksgerichts Bremgarten aufgelöst wird. Gegen diesen Entscheid erhob die Firma Mahlzahn in der Person von M., einem der Gesellschafter, Einspruch beim Obergericht. Doch weshalb wurde die Firma überhaupt richterlich aufgelöst?

Dem voran gingen verschiedene Versuche des Handelsregisteramts des Kantons Aargau und des Bezirksgerichts, die Firma Mahlzahn darauf hinzuweisen, einen Mangel in ihrer Organisation (fehlendes Rechtsdomizil) zu beheben.

Dazu wurde Anfang Dezember 2022 ein eingeschriebener Brief versandt, der jedoch von der Post retourniert worden war. Begründung: «Empfänger konnte unter angegebener Adresse nicht ermittelt werden.» Später folgten mehrere Publikationen im Amtsblatt mit entsprechenden Fristen.

Gemeinde soll die Hausnummern geändert haben

In der Berufung macht die Firma gemäss den Ausführungen des Obergerichts geltend, dass der Eintrag im Handelsregister auf eine andere Adresse lauten sollte. Die betreffende Gemeinde habe die Hausnummern geändert, und die Post mache keine Zustellungen.

Den Brief mit dem Auflösungsentscheid habe die Firma nur erhalten, weil Gesellschafter M. diesen Umstand dem Bezirksgericht mitgeteilt habe. Allerdings seien alle Versuche beim Handelsregisteramt gescheitert, die Hausnummer richtigzustellen. Denn offenbar ist dies ohne Mitunterschrift des anderen Mitgesellschafters nicht möglich. Doch dieser ist ausgewandert.

Öffentliche Publikation ist nur die Ultima Ratio

Das Obergericht hat nun aber die Berufung gutgeheissen und den Auslösungsentscheid des Bezirksgerichts aufgehoben – und die Sache an dieses zurücküberwiesen. Die Oberrichter rügen in ihren Erwägungen vor allem das Vorgehen des Gerichts und des Handelsregisteramts mit der Publikation im Amtsblatt. Denn eine solche öffentliche Bekanntmachung, im Fachjargon Ediktalzustellung genannt, ist als Ultima Ratio nur unter strengen Auflagen zulässig. Ansonsten wird das rechtliche Gehör der Betroffenen verletzt.

Gemäss Obergericht kann den Akten nicht entnommen werden, dass zumutbare Nachforschungen hinsichtlich einer Zustelladresse unternommen worden wären. «Diesbezüglich lässt sich mit einem Blick in das Handelsregister und das Telefonbuch eruieren, dass der im Handelsregister eingetragene Gesellschafter M. am X-Weg in Q. wohnhaft ist und folglich mit Ausnahme der Hausnummer die identische Adresse aufweist wie das Rechtsdomizil der Berufungsklägerin», so das Obergericht.

«Vor diesem Hintergrund wäre es angezeigt gewesen, in einem ersten Schritt die Gesellschafter an deren Privatadressen zu kontaktieren», moniert das Obergericht und spricht explizit auch das Handelsregisteramt damit an.