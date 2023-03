«Es ist ein freudiger Tag für uns»: Spatenstich für den «Zauberwürfel» am Mutschellenplatz löste etwas Wehmut aus

Am zukünftigen Mutschellenplatz und der dazugehörigen Überbauung in Rudolfstetten haben am Freitag offiziell die Bauarbeiten begonnen. Es entsteht ein prägendes Areal mit öffentlichem Platz, Wohnungen und Gewerbe.