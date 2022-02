Mutschellen Damit der «Zauberwürfel» gebaut werden kann: Präzisierungen am Gestaltungsplan Bolleri nötig Seit Montag liegt in Rudolfstetten das Baugesuch zur Überbauung am neuen Mutschellen-Platz öffentlich auf – mit zwei Wohngebäuden und einem Stadtplatz mit Wasserspiel. Für die Bewilligung des Baugesuchs muss aber gleichzeitig der Gestaltungsplan Bolleri-Nord angepasst werden.

Hier entsteht der neue Mutschellen-Platz. Marc Ribolla

Die geplante Überbauung auf dem Bolleri-Areal in Rudolfstetten beim Mutschellenknoten erlebt einen weiteren Meilenstein bei der Realisierung. Seit Montag liegt das Baugesuch für das Projekt «Zauberwürfel» auf der Gemeindeverwaltung auf. Die Auflagefrist dauert bis 15. März.

Auf dem knapp 3300 Quadratmeter grossen Gebiet, für das der Gestaltungsplan «Mutschellen-Bolleri Nord» besteht, sind wie bereits bekannt, zwei Bauten mit Wohnungen, Gewerbe und einem Stadtplatz vorgesehen. Bauherr ist das Konsortium Mutschellenplatz mit den Grundeigentümern Antonio Cerra sowie Roland und Thomas Fröhli. Verantwortlich für das Projekt ist die Frei Architekten AG aus Aarau, die den Projektwettbewerb gewonnen hatte.

Raum für Ladenlokale

Der Bau beinhaltet ein achtgeschossiges und ein viergeschossiges viereckiges Gebäude mit Tiefgarage. In den beiden Erdgeschossen sind verschiedene Ladenlokale für Gewerbebetriebe eingeplant, darunter auch für den Laden der Elektro Fröhli AG. In den darüber liegenden Etagen sind gemäss Baugesuch 44 Wohnungen vorgesehen, die sich in 1,5- bis 4,5-Zimmer-Einheiten stückeln. Die Baukosten werden auf rund 15 Millionen Franken geschätzt.

Nebst den Gebäuden soll das Areal mit dem Stadtplatz eine Aufwertung und ein städtisches Flair erhalten. Angedacht ist ein Wasserspiel oder mehrere Sitzgelegenheiten rund um begrünte sogenannte Mutschellen-Inseln. Denkbar sind Bäume wie der Lederhülsenbaum und weitere Stauden.

Die Visualisierung des Projekts Zauberwürfel am Mutschellenknoten in Rudolfstetten. zvg

Die Erschliessung der Überbauung geschieht via Bolleri-Strasse. In der Tiefgarage wird es Platz für 52 Autostellplätze und 114 Veloabstellfelder haben. Ausserdem lässt man planerisch die Möglichkeit offen, die Tiefgarage südöstlich oder nordwestlich an weitere allfällige Bauten anschliessen zu können. Und: Von der Garage aus soll es eine direkte Fussgängerverbindung zur bestehenden Unterführung zum Bahnhof geben.

Zweite Auflage des Gestaltungsplans

Bevor das Baugesuch aber überhaupt bewilligt werden kann, braucht es zusätzlich noch eine Präzisierung der Sondernutzungsvorschriften im rechtskräftigen Gestaltungsplan. Aus diesem Grund wird der Gestaltungsplan von 2018 nun ein zweites Mal öffentlich aufgelegt.

«Dies ist nötig, weil ansonsten eine Ausnahme gemacht werden müsste», erklärt Rudolfstettens Gemeindeschreiber Urs Schumacher. Das wolle man verhindern, weshalb die unpräzisen Formulierungen korrigiert würden. Schumacher sagt:

«Die Geschossigkeit würde sonst nicht stimmen. Aber an der Sichtbarkeit für die Anwohner ändert sich nichts.»

Im Kern geht es um die Höhe des Erdgeschosses mit den Ladenflächen, die zu wenig präzise erklärt ist und aktuell daraus zwei Geschosse machen würde. Nun soll dies in Paragraf 6 der Sondernutzungsvorschriften so klarer ausgedrückt werden: «Das Erdgeschoss zählt bis zu einer Geschosshöhe von 5,50 Meter für die Bestimmung der Geschosszahl und die Berechnung der anrechenbaren Geschossfläche als 1 Vollgeschoss.»

Ebenso wird neu auch die maximale Gebäudehöhe explizit definiert, die beim einen Gebäude maximal 27 Meter mit acht Vollgeschossen und beim kleineren deren 17 Meter beträgt. Dort sind höchstens fünf Vollgeschosse erlaubt.

Der geänderte Gestaltungsplan liegt nun parallel wie das Baugesuch bis zum 15. März auf. Mit der Auflage findet gleichzeitig das Mitwirkungs- wie auch das Einwendungsverfahren statt. Das ist in bestimmten Fällen rechtlich möglich.