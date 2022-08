Mutschellen An der Rezeption im Hotel «Seeblick» geht es drunter und drüber – doch der Musicalverein behält die Nerven Der Musicalverein und Chor Mutschellen präsentiert im September seine neuste Produktion. Bei «Hauptsach Seeblick» sind rund 20 Personen im Cast engagiert. Im Mittelpunkt stehen ein Hotel und seine Crew, die den Überblick bewahren muss.

Der Musicalverein Mutschellen bei den Proben zu «Hauptsach Seeblick» im Dachgeschoss der Keller Recycling AG in Bremgarten. Marc Ribolla

Dienstagabend, Schauplatz Industriegebiet Bremgarten, im Dachgeschoss des Firmengebäude der Keller Recycling AG. Der Musicalverein Mutschellen schleift an den Musikstücken seiner neusten Produktion «Hauptsach Seeblick». Die Chorprobe mit Choreografie ist in vollem Gang.

«Sehr schön, das hat nicht schlecht getönt. Am Ende wart ihr jetzt noch zu schnell, aber das spielt sich ein», lobt Christian Ertl die Anwesenden. Der Vollblutmusiker ist Mitglied der Ellis-Mano-Band und hat die musikalische Leitung der Produktion inne.

Drei Jahre nach dem letzten Stück «No nöd ganz 100» bringt der Musicalverein Mutschellen, der 1994 mit «Space Dream» einen Grosserfolg landete, wieder ein Musical auf die Bühne. Es ist die 11. Produktion in der Vereinsgeschichte. Wie die letzten vier seit 2011 stammt auch «Hauptsach Seeblick» aus der eigenen Feder.

Eigene Erlebnisse in Hotels wurden im Drehbuch verarbeitet

Geschrieben hat die Story Vereinspräsidentin Anastasia Gräni, die sich im Herbst 2020 an die Arbeit gemacht hat. Nach knapp einem Jahr konnte die Würenloserin am 9. September 2021 dem Team das neue Drehbuch präsentieren. Seither laufen die Proben, damit für die Premiere am 8. September alles bereit ist.

Beni Ledergerber und Monika Brunner an der Rezeption – sie betreiben als Ehepaar Kurt und Sonja Fischer das Hotel Seeblick. Marc Ribolla

Im Mittelpunkt der Musical-Geschichte steht das «Hotel Seeblick» und dessen Rezeptionsbereich. Die Unterkunft an einem See ist etwas in die Jahre gekommen. Nun haben sich am selben Tag eine mögliche Kaufinteressentin und eine Hotelkritikerin angekündigt, was die Hotelcrew ins Schwitzen bringt. Denn auch andere Gäste haben ihre Flausen und Wünsche.

«Die Rezeption, die Bardame oder der Portier müssen schauen, dass der Laden irgendwie läuft, und laufend intelligente Lösungen finden. Es ist ein sehr lustiges Stück mit Situationskomik, hat aber auch ernstere Momente», erläutert Gräni. Das Schreiben des Stücks fiel ihr relativ leicht. «Ich habe praktisch nur eigene Erlebnisse in der einen oder anderen Form verwendet», sagt sie lachend. Sie hat einst einige Jahre als Rezeptionistin in verschiedenen Schweizer Hotels gearbeitet.

Den Cast von «Hauptsach Seeblick» bilden insgesamt 21 Personen zwischen 30 und 60 Jahren. Musikalisch werden während den knapp zweieinhalb Stunden 13 Lieder mit bekannten Melodien von Queen bis zum Musical Grease hingelegt, vier im englischen Original, neun mit neuem Text in Schweizerdeutsch.

Ein kurzer Ausschnitt aus den Proben. Marc Ribolla

Wegen Umbau des Wohler Chappalehofs: Darbietungen in Möriken-Wildegg

Für seine sieben geplanten Aufführungen hat sich der Musicalchor den Gemeindesaal in Möriken-Wildegg ausgesucht. Der relativ weit entfernte Standort hat seinen Grund. «Der Chappelehof in Wohlen, wo wir jeweils auftraten, wird aktuell umgebaut und fiel deshalb weg. Wir haben uns verschiedene Alternativen angeschaut, und Möriken-Wildegg war die beste», erklärt Gräni.

Es gebe nicht sehr viele Möglichkeiten. Denn der Verein brauche für die Aufführungen einen Saal mit grosser Bühne, der zwei bis drei Wochen am Stück belegbar und auch bezahlbar sei. Für eine zukünftige Produktion ist die Rückkehr nach Wohlen aber denkbar. Gräni sagt: «Wir würden gerne wieder kommen, denn wir haben uns sehr wohl gefühlt.»

Der Musicalverein Mutschellen probt schon fleissig für «Hauptsach Seeblick». Marc Ribolla

Die Kapazität im Möriker Gemeindesaal beläuft sich auf 250 Plätze ohne die Galerie. Der Musicalverein hofft bei den sieben Vorstellungen auf insgesamt mindestens auf 1400 bis 1500 Zuschauende. Ein Ziel, das schon drei Wochen vor der Premiere nicht mehr weit entfernt ist. «Vor einigen Tagen haben wir das 1001. Ticket verkauft», freut sich die Präsidentin.

Das Budget für «Hauptsach Seeblick» beträgt rund 65'000 Franken. Nebst Gräni und Christian Ertl gehören auch David Imhoof (Regie) und Angela Mannarino (Choreografie) zum Team der künstlerischen Leitung.