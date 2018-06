Der Musikverein Niederwil marschiert im Gleichschritt von Erfolg zu Erfolg. Am kantonalen Musikfest in Laufenburg präsentierte der Verein eine Musikparade mit Evolutionen, die Publikum und Jury in jeder Hinsicht überzeugte. Unter dem Motto «Schweiz 1:1 Deutschland» stellte das Korps, unter der Leitung von Dirigent Sandro Oldani, in musikalischer Form einen Fussballmatch dar, bei dem sich die Nationalmannschaften der Schweiz und Deutschlands auf dem grünen Feld der Ehre gegenüberstehen. Das Spiel endete mit 91 von 100 Punkten für Niederwil, was den 1. Platz in der Disziplin Parademusik bedeutete.

Damit setzt der MV Niederwil eine Erfolgsserie fort, die schon vor zehn Jahren begann, als Sandro Oldani den Platz am Dirigentenpult übernahm. Damals spielte die Harmonie noch in der Kategorie Unterhaltungsmusik auf der Unterstufe. Am Kantonalen in Bremgarten, 2008, erreichten sie mit ihrem Konzertvortrag einen überzeugenden 2. Platz. 2013, am Kantonalen in Aarburg, erspielten sie sich dann schon den 1. Platz im Konzertvortrag und in der Parade mit Evolutionen belegten sie den 2. Der Erfolg machte Lust auf mehr. «Zusammen mit Sandra Güttinger, einem Mitglied unseres Vereins, begann ich vor eineinhalb Jahren, ein neues Marschmusikprogramm auszuarbeiten. Am Musiktag in Tägerig haben wir es letztes Jahr ausprobiert. Das war sozusagen unsere Hauptprobe. Als wir mit dieser Parade den ersten Platz erreichten, wussten wir, dass wir für das Kantonale gut aufgestellt sind», erzählte der glückliche Dirigent gestern im Rückblick auf den grandiosen Auftritt mit seinen Niederwilern, die in Laufenburg ihr erstes Kantonales auf der Stufe 2. Klasse Harmonie bestritten.

Alles aus eigener Kraft

Mit 55 Musikantinnen und Musikanten ist der MV Niederwil nach Laufenburg gereist. Das ist, in der heutigen Zeit des schwindenden Vereinsinteresses, eine stattliche Zahl. «Es ist unser Credo», so Oldani, «dass wir unsere Wettbewerbe mit den Leuten bewältigen, die wir haben, und nicht noch weiss ich wie viele Zuzüger engagieren. Nur zwei Aushilfen waren dabei, weil zwei von unseren Mitgliedern nicht mitkommen konnten.»

Ihr Auftritt war am Samstag. Am Sonntag präsentierte dann noch die Feldmusik Hochdorf ihre «Evolutionenshow». Eine starke Konkurrenz, die Nerven der Niederwiler flatterten heftig. Doch die Hochdorfer blieben in der Bewertung der Jury einen halben Punkt hinter Niederwil zurück. «Unsere Freude ist riesig», erzählte Oldani und freute sich gleich weiter: «Nach diesem Hitchcock-Finale geniessen wir unseren Brötliobig am Mittwoch umso mehr. Ein perfekter Einstieg in die Sommerpause.»