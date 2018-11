Sie kommt leider nicht mehr überall an, die Blasmusik. Auch im Freiamt haben in der Vergangenheit Vereine mangels genügend Nachwuchs fusionieren oder sich sogar auflösen müssen. In Hägglingen ist die (Blasmusik-)Welt noch in Ordnung.

Der Musikverein Concordia, vor 137 Jahren gegründet und drei Dutzend Mitglieder stark, bekommt am 10. November eine neue Uniform. Ein Zeichen dafür, dass man am Maiengrün an die Zukunft glaubt und überzeugt ist, auch weiterhin junge Leute für das schöne Hobby begeistern zu können.