Musiker bringt das Publikum mit nur 5 Zehen zum Jubeln

Mit nur fünf Zehen brachte er das Publikum zum Jubeln

Domo Branche ist gerade mal 19 Jahre alt, doch schon jetzt spielt er mit bekannten Musikern zusammen. Eben wie letzten Sonntag mit Taylor Eigsti und Joe Sanders.

Musiker zu sein war nicht immer sein Traum. Zwar fand er das Schlagzeug schon seit seinem zweiten Lebensjahr ein großartiges Instrument, jedoch war es sein Kindheitstraum Sportler zu werden. Im Alter von 8 Jahren hatte Domo einen tragischen Unfall mit einem Zug. Der Zug fuhr ihm über den linken Fuss, weshalb er jetzt keine Zehen mehr hat. Aufgrund von diesem Unfall musste er seinen Traum als Sportler an den Nagel hängen. Dafür hatte er die Chance sich der Musik zu widmen. Zurzeit besucht er die New School in New York und hat nebenbei Auftritte, wie zum Beispiel diesen im Pflegidach.