08/15-Feste und Partys gibts genügend, fanden sechs Freunde aus der Region. Hingegen schöne, gemütliche Events in speziellem Ambiente, das fehlt. «Und wenn wir in der Umgebung schon einen so tollen Ort wie den Rosengarten der Richard Huber AG haben, dann sollten wir das doch nützen», erklärt OK-Präsident und Festwirt Jascha Baumann. Denn: Kombiniert man das romantische Ambiente des Rosengartens mit hausgemachten Köstlichkeiten und Musik, wird aus dem Rosengarten ein gediegenes kleines Open Air der Extraklasse. Das findet auch das Aargauer Kuratorium und unterstützt die Organisatoren darum erneut mit einer Defizitgarantie.

Gin-Gurken und Panda Lux

Das grosse Geld zu machen, das war nie die Idee der Gründer. «Letztes Jahr waren etwa 500 Leute da, das war sehr gemütlich und familiär. Es dürften ein paar mehr sein, aber wir wollten nie Tausende von Leuten anlocken», so Baumann. Darauf ist auch eine weitere Spezialität des kleinen Festivals, das Gourmet-Ticket, ausgelegt: Ein selbstgekochtes 3-Gänge-Menü für jene, die abgesehen von Grilladen und anderen bekannten Festivalsnacks dem Rosengarten entsprechend dinieren möchten. Pulled-Beef-Burger und eine Gin-Gurken-Suppe sind da nur zwei der speziellen Leckereien.

Abgesehen vom Gourmet-Ticket ist das Sounds of Garden einfach ein kleines Musik-Festival mit verschiedenen Bands, von denen einige aus der Region kommen und hier eine Chance zum Auftreten erhalten. «Am Donnerstag ist der Eintritt frei. Da können sich beispielsweise auch Leute zum Feierabendbier treffen, die sonst vielleicht keine Festivalgänger wären. An dem Abend sollen unbekanntere Bands die Möglichkeit haben, aufzutreten, das ist uns wichtig», hält Baumann fest. Am Freitag folgen drei, am Samstag vier etwas grössere Bands, die man doch auch schon aus dem Radio kennen könnte. Darunter Namen wie die Pop-Rock-Band Panda Lux, die Berner Indie-Folk-Truppe The Cavers oder auch Reggae aus der Region von Tan Pickney. «Rock, Pop, Reggae, das findet man bei uns in einem stimmigen Mix», freut sich Baumann hörbar.

Sounds of Garden 4. bis 6. Juli, Rosengarten der Richard Huber AG, Rotenbühlstrasse 8, Dottikon. Infos und Gourmet-Ticket auf www.sounds-of-garden.ch