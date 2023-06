Musical «Das Geheimnis der sieben Perlen» – Tägerig lockt mit einer Überraschung ans Jugendfest Am 30. Juni und 1. Juli findet in Tägerig das Jugendfest statt. Das Motto «mir tauched zäme ab» verführt Jung und Alt in zauberhafte Unterwasserwelten.

Die Tägliger Schulkinder üben ihren Musicalauftritt am kommenden Wochenende. Bild: zvg

Nach einer sechsjährigen Pause findet dieses Wochenende das Jugendfest Tägerig statt. Wegen der unsicheren Corona-Lage im letzten Jahr wurde das Fest um ein Jahr verschoben. «Das Jugendfest findet alle fünf bis sechs Jahre statt. Ziel ist, dass alle Kinder der Primarstufe den Anlass mindestens einmal erleben können», erklärt Vizeammann Thomas Widmer.

Am Freitagmorgen um 8.30 Uhr wird das Jugendfest eröffnet. Im Anschluss steht für die Schülerinnen und Schüler eine Wasserolympiade auf dem Programm. Dazu gehören eine Wasserrutsche, ein Fischlispiel, Kegeln und Volleyballspielen mit Wasserballonen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen erhalten die Kinder am frühen Nachmittag eine einstündige Vorstellung. Der Kindergartenstufe bis zur zweiten Klasse wird der Kinderbuchautor Lorenz Pauli eine Vorführung bieten. Die Beatboxer Denis Marian und ZeDe unterhalten die dritte bis sechste Klasse.

«Das Geheimnis der sieben Perlen» wird bei einem Musical gelüftet

Am Abend geht es mit dem Musical «Das Geheimnis der sieben Perlen» für die Eltern und anschliessender Festwirtschaft weiter. Das Musical wird von der gesamten Schülerschaft und dem Kindergarten aufgeführt. Widmer sagt: «Ich freue mich beim Jugendfest am meisten auf den Auftritt der Kinder. Ich weiss zwar noch nicht, was es wird, das bleibt bis zur Aufführung eine Überraschung.»

Um 20 Uhr eröffnet Thomas Widmer das Fest offiziell mit einer Ansprache. Die musikalische Untermalung dazu leistet der Musikverein Tägerig. Die Kinder vergnügen sich am Abend im Jugendraum Wassertank bei einer Kinderdisco.

Die Vorbereitungen für das Jugendfest in Tägerig sind am Laufen. Bild: zvg

Ponyreiten, Schwingen und vieles mehr

Am Samstag startet man in Tägerig mit dem Musical um 10 Uhr in den zweiten Festtag. Diesmal wird das Musical jedoch für die Dorfbevölkerung aufgeführt. Während des ganzen Tages stehen Spiel und Spass auf dem Programm. Die Gäste des Jugendfestes können sich beim Luftgewehrschiessen spannende Wettkämpfe liefern oder sich bei der Mohrenkopfschleuder eine süsse Kleinigkeit verdienen.

Für die Kleineren stehen ein Fischlispiel und Kinderschminken zur Auswahl. Auch Pferdebegeisterte kommen zum Zuge und können auf der Wiese neben der Mehrzweckhalle auf Ponys reiten. Weiter gibt es einen Spielbus mit einer Hüpfburg, Schwingen und einen Stand mit Süssigkeiten. Überdies wird die Feuerwehr im Einsatz sein und Jung und Alt unterhalten. «Die Kinder können beispielsweise das Feuer bei einem Holzhaus mit Klappen löschen, und es werden ihnen die Feuerwehrautos gezeigt», so Widmer.

In den Genuss von Musik kommen die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Tägerig am Samstag ebenfalls – die Musikschule Mellingen-Wohlenschwil führt am Jugendfest ein Konzert auf. Ein Festzelt und ein Kafihüsli sorgen für Verpflegung und gemütliches Zusammensein.