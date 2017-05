Murimoos werken und wohnen erreichte im letzten Jahr eine Auslastung des Wohnhauses von 96 Prozent. «Auch mit Vollbelebung und damit verbundenen engen Raumverhältnissen war 2016 ein erfreulich ruhiges und friedvolles Jahr», hält Direktor Hans Däpp in seinem Jahresbericht fest. Wettermässig schwierig war es jedoch für die Landwirtschaft. Geprägt wurde das Jahr schliesslich von der Neuorganisation der operativen Leitung. Das bisherige Gremium des Leitungsteams, bestehend aus dem Direktor und den Abteilungsleitenden, wurde auf eine fünfköpfige Geschäftsleitung verkleinert. Gemeinsam mit dem Direktor bilden die Geschäftsbereiche Wohnen, Betriebe, Finanzen sowie HR die neue Geschäftsleitung.

Stetiges Wachstum

Hauptgründe für die organisatorische Neuentwicklung seien der kontinuierliche Anstieg der Umsätze in den Betrieben und die laufend erweiterte Produktepalette. «Die Herausforderungen am Markt, um mit den Produkten und Dienstleistungen erfolgreich zu sein und auch zu bleiben, steigen», heisst es im Jahresbericht. Der Personalbestand habe sich in den vergangenen zehn Jahren auf über 90 Mitarbeitende nahezu verdoppelt. Das zunehmende Betreuungsbedürfnis im Wohnbereich erhöhe den Bedarf in den Fachteams. Schliesslich hätten auch die Anforderungen an die professionelle Betreuung im Arbeitsbereich zugenommen. «Wir begegnen dieser Herausforderung mit ausgebildeten Arbeitsagogen und regelmässigen internen Weiterbildungen für alle Mitarbeitenden, was aber auch Ressourcen bindet».

Projekte abgebremst

Das anhaltende Bau- und Planungsmoratorium betreffe die gesamte Wohninfrastruktur, wird im Jahresbericht weiter festgehalten. Die Sanierungen der 30-jährigen Wohnhäuser, der Küche sowie auch der Gastronomie mit dem Café Moospintli würden bis mindestens Ende 2017 blockiert bleiben. «Alle Projekte, welche im Zusammenhang mit der Leistungsvereinbarung mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport stehen, müssen auf ihre Weiterbearbeitung warten». So habe auch das Pilotprojekt «Betreutes Wohnen im Wohngruppensystem» für acht betreuungsbedürftige Klientinnen und Klienten nicht weiter verfolgt werden können. «Der Immobilienunterhalt musste sich auf die dringend notwendigen Unterhaltsarbeiten beschränken».