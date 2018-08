Der neue Spielplatz wird zum Jubiläum 85 Jahre Murimoos zum Spielen einladen. Und die neue Biogasanlage kann auch besichtigt werden. «Aber sie wird wohl noch nicht in Betrieb sein», sagt Murimoos-Direktor Hans Däpp. Murimoos werken und wohnen feiert seinen 85. Geburtstag am 22. September.

Was der damalige Gränicher Pfarrer Samuel Holliger im Freiamt gegründet hat, ist heute eine Unternehmung mit sozialem Auftrag, die vor grossen Herausforderungen steht. Grundsätzlich Gültigkeit hat aber noch heute Holligers Anspruch, dass nicht Almosen an der Haustür, sondern Arbeit und Unterkunft hilfebedürftige Menschen wieder auf die Beine bringen. 1933, waren es ausschliesslich Männer, die im Murimoos, damals «Arbeitskolonie» genannt, Unterschlupf fanden: arbeitsscheue Menschen, oft mit Alkoholproblemen. Innert kurzer Zeit waren die damals provisorisch errichteten Unterkünfte mit 80 Personen besetzt. Erst in den späten Siebzigerjahren konnte die bauliche Sanierung in Angriff genommen werden; 1986 wurden neue Wohngebäude, das sogenannte Dörfli, bezogen und geschützte Arbeitsplätze in Betrieb genommen. In jüngster Zeit finden auch Frauen Aufnahme im Murimoos, eine Entwicklung, die 2011 mit dem Allegra-Programm begann. Dieses ermöglicht Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern, wieder Tagesstrukturen und erleichtert den Wiedereintritt in die normale Arbeitswelt, letztendlich getreu dem Motto des Gründers: Arbeit statt Almosen.

Veränderungen als Konstante

Murimoos werken und wohnen hat sich in seiner 85-jährigen Geschichte immer wieder neuen Begebenheiten und Bedürfnissen angepasst, beziehungsweise anpassen müssen. Heute finden hier Frauen und Männer mit Suchtproblemen, psychischen Erkrankungen sowie leichten kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen geschützte Arbeitsplätze und Wohnmöglichkeiten. Ob Umstellung auf Bio-Landwirtschaft, die Vermarktung der eigenen landwirtschaftlichen Produkte, die Produktion von Holzwaren oder das Erbringen von verschiedenen Dienstleistungen, die Institution wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Auch ist hier sozusagen immer «Tag der offenen Tür», was einen Besuch des Murimoos mit seinen Tieren nicht zuletzt für Kinder attraktiv macht. Längst ist es deshalb als Ausflugsort mit einem grossen Spielplatz und einem Wasserspielplatz so beliebt, dass die Schaffung einer gewissen Distanz zwischen den Bereichen Wohnen und dem Platz für die Allgemeinheit notwendig wurde. Das ist der Grund, warum ein neuer Spielplatz an einem anderen Standort gebaut wird. Damit kann dem Ruhebedürfnis der Murimoos-Bewohnerinnen und -Bewohner besser Rechnung getragen werden.

Neue Herausforderungen

Zum Jubiläum gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung des Murimoos. Der 41-jährige Michael Dubach tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Hans Däpp an, der nach 15 Jahren diese Aufgabe weitergibt. Dubach wird einen herausfordernden Betrieb übernehmen, wie Murimoos-Präsidentin Heidi Schmid in ihrem Jahresbericht andeutete: Die Institution steht vor Veränderungen, nicht nur, weil in der jetzt 85-jährigen Geschichte auch Frauen aufgenommen werden, sondern weil mit dem neuen Betreuungsgesetz andere Gewichte gesetzt werden. Ambulant vor stationär heisst auch im Betreuungsbereich die neue Devise. Mit der Strategie 2022 will sich Murimoos entsprechend positionieren.

Das 85-Jahr-Jubiläum wird am 22. September gefeiert. Das Festprogramm für die ganze Bevölkerung ist noch nicht endgültig festgeschrieben, sieht aber neben einem Festakt auch eine Bilder-Auktion zugunsten des Kinderspielplatzes sowie verschiedene weitere Attraktionen vor. Finanziert wird der Anlass von Sponsoren; dafür wurde ein eigentliches Partnerkonzept ausgearbeitet, das es ermöglicht, sich exklusive Erlebnisse einzuhandeln.

