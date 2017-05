Murimoos werken und wohnen feiert ein Jubiläum: Die 1933 gegründete Institution stellte vor 20 Jahren auf die biologische Landwirtschaft um. Das teilte die Vereinspräsidentin Heidi Schmid (Muri) an der Generalversammlung mit. Der Vorstand plant eine neue Rechtsform für die Trägerschaft. Neues konnte die Präsidentin dazu aber noch nicht bekannt geben. Hingegen sei die neue Organisationsstruktur mit einer Geschäftsleitung installiert worden. Der Vorstand konzentriere sich in Zukunft auf strategische Fragen. Die Art, wie man die Klienten im Murimoos betreue, unterliege einem ständigen Wandel, sagte Heidi Schmid. Dieser Herausforderung wolle sich das Murimoos stellen; es würden immer mehr psychisch Erkrankte betreut.

Sanierung ist blockiert

Direktor Hans Däpp wies darauf hin, dass die Sanierung der dreissigjährigen Wohnhäuser, der Küche und der Gastronomie mit dem Café Moospintli durch ein Planungs- und Baumoratorium blockiert sei. Die Geschäftsleitung arbeite aber aktiv an der Angebots- und Bedarfsplanung mit. Die Wohnhäuser müssten den neuen Vorschriften angepasst werden. So seien mehr Gemeinschaftsräume und Nasszellen in den Zimmern geplant. Auf den Zimmern soll ein Rauchverbot eingeführt werden.

Das Murimoos befinde sich mit dem neuen Logo, einem fliegenden Storch, im Bio-Modus, der Kanton aber im Sparmodus, konstatierte Däpp. Weiter verfolgen wolle man das Projekt für die Biogasanlage. Dafür wurde ein neuer Standort gefunden, nachdem es sich herausstellte, dass man die Anlage nicht direkt beim Kompostwerk erstellen kann, weil dieses Grundstück in der Landschaftsschutzzone liegt. Die Zusage für die kostendeckende Einspeisevergütung für den Biogas-Strom liegt seit 2013 vor. Murimoos bereitet ein neues Baugesuch für die Biogasanlage vor.

Photovoltaikanlagen erweiterbar

Murimoos will laut Däpp auch die Treibhausanlage erneuern und das ehemalige Angestelltenhaus in ein Büroarchiv umbauen und für Lagerräume nutzen. Verlegt werden soll der Kinderspielplatz. Dieser liege direkt neben den Wohnhäusern, sagte Däpp. Weiter soll die bestehende Photovoltaikanlage nach Möglichkeit um weitere Anlagen erweitert werden. Däpp betonte, dass Murimoos ein gesundes Unternehmen sei, über ein qualifiziertes Betreuungsangebot verfüge und gut ausgelastet sei. Der Veränderungsprozess sei «trotz Hindernissen» im Gang. Auf dieser Grundlage könne Murimoos die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention, nach der behinderte Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen, gut umsetzen. Offiziell in den Vorstand gewählt wurde der Meisterlandwirt Josef Villiger-Kneubühler (Sins). Dieser hat seine Arbeit im Vorstand bereits aufgenommen. Villiger ersetzt Josef Angehrn (Buttwil).