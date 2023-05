Muri/Merenschwand Das 31. Aargauer Kantonalschützenfest sprengt alle Grenzen: 8000 Schützinnen und Schützen wollen dabei sein Als sich das OK des «Kantonalen» zum Ziel setzte, im Sommer 6000 Schützinnen und Schützen an ihrem Fest zu begrüssen, hatten viele ihre Zweifel. Unterdessen liegt der Anmeldestand bei fast 8000. Jenem Schützen, der die Grenze geknackt hat, macht das OK ein Geschenk.

Beat Brun (links), OK-Präsident des Aargauer Kantonalschützenfestes 2023 in Muri, beglückwünscht den Baselbieter Roman Hasler als 6000. angemeldeten Teilnehmer. Bild: Wolfgang Rytz

Das initiative Organisationskomitee unter der Leitung von Beat Brun gab frühzeitig die Zielsetzung von 6000 Schützinnen und Schützen am «Kantonalen» 2023 bekannt. Nach überstandener Coronakrise glaubten aber nur Optimisten, dass diese Zahl erreicht oder übertroffen werden kann.

Doch mit einem geschickten Marketing und zahlreichen Werbemassnahmen gelang dem OK des 31. Aargauer Kantonalschützenfestes (AGKSF) eine gute Positionierung im Schweizer Schiesssport.

Schon bald nach Öffnung der Online-Anmeldung im vergangenen Dezember zeichnete sich eine grosse Beteiligung ab. Im Januar mussten zur Bewältigung des Ansturms auch alle Reserveschiessplätze freigegeben werden.

Der 6000. Schütze kommt aus dem Baselbiet

Die AGKSF-Meldestelle führte genau Buch und ermittelte Roman Hasler von der Feldschützengesellschaft (FSG) Thürnen als 6000. Schützen. Weil diese Marke dem ursprünglichen Ziel entsprach, schenkte das OK ihm das ganze Schiessbüchlein, also alle Kosten für die Schützenfestteilnahme.

Der 36-jährige Roman Hasler, Vater von zweijährigen Zwillingen, gehört der FSG Thürnen seit 20 Jahren an und ist seit 12 Jahren Vorstandsmitglied. Als aktueller Vizepräsident leitet er die Jungschützen und wirkt im Verein als Schützenmeister. Das Schiessen wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Sein Vater Hanspeter Hasler ist Präsident der FSG Thürnen.

Das Schützenfest im Freiamt ist ihr Jahreshöhepunkt

Die Oberbaselbieter sind ein gutes Beispiel unter den teilnehmenden Vereinen am AGKSF. Die Thürner Schützinnen und Schützen, allesamt Ordonnanzschützen, besuchen jährlich ein grosses Fest. So ist der ganztägige Abstecher ins Freiamt der Jahreshöhepunkt.

Dabei schiesst die FSG Thürnen am Samstagnachmittag, 24. Juni, in Rottenschwil. «Wir haben elf Schützen angemeldet, davon vier Jungschützen», schildert Roman Hasler. «Wir sind ein kleiner Verein, aber alle sind mit Leidenschaft dabei.»

Er selber wird mit dem Sturmgewehr 57/03 das ganze 300-m-Programm absolvieren, darin inbegriffen die Liegenmeisterschaft. «Fast 130 Schüsse sind ein happiges Programm, aber ich schiesse zügig», kommentiert er sein Pensum im Reusstal. Zum Ziel hat er sich den fünffachen Kranz gesetzt. «Das ist das Minimum», wie er mit einem Augenzwinkern erklärt. «Schön wäre, wenn ich auch noch eine Gabe herausschiessen würde.»

Weil der Verein nach absolviertem Pensum in Benzenschwil abrechnen wird, gehört das gemütliche Zusammensein im Festzentrum ohnehin zum Schützenfestbesuch. «Wir reisen am Vormittag an und werden den ganzen Tag am Fest sein», sagt der 6000. angemeldete Schütze zum Abstecher der FSG Thürnen ans Aargauer «Kantonale».

Das OK hofft auf weitere Freiwillige

Der Meldeansturm stellt die AGKSV-Organisatoren vor erhöhte Anforderungen. «Wir sind weiterhin auf Kurs», beschwichtigt OK-Präsident Beat Brun. Auch der zusätzliche Personalbedarf für den Schiessbetrieb und im Abrechnungsbüro ist abgedeckt.

Einzig in den Bereichen Auf-und Abbau sowie Gastronomie sind noch Helfereinsätze offen. Der dafür verantwortliche Vizepräsident Markus Mathis ist froh, wenn sich weitere Freiwillige für einen Einsatz melden. Denn schon in sechs Wochen werden die ersten Schüsse des 31. Aargauer Kantonalschützenfestes fallen.