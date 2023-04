Muri/Berikon Sie haben «Benzin im Blut»: Wie vor 50 Jahren der Grundstein fürs Motocross Muri gelegt wurde An der Feier des 50-Jahr-Jubiläums des Motorradsportclubs Muri (MRSC) unterstrich Muris Gemeindepräsident und Ex-Crössler Hampi Budmiger die Bedeutung der traditionellen Motocross-Veranstaltung am Pfingstmontag. Mit dabei waren auch vier Gründungsmitglieder.

Godi Rey und Sepp Waser auf einem KTM-750-ccm-Gespann, Paul Keusch und Sepp Schuler auf einer legendären Norton 750 ccm (von links). Bild: Toni Widmer

Sie haben Geschichte geschrieben. Motorsportgeschichte. Und sie können Geschichten erzählen, Motocross-Geschichten und andere: Sepp Schuler, 74, Paul Keusch, 72, Gottfried Rey, 80, und Josef Waser, 72, gehören zu den Gründungsmitgliedern des Motorradsportclubs Muri (MRSC), der am Wochenende auf dem Beriker Sädelhof seinen 50. Geburtstag gefeiert hat.

Das Quartett hat noch immer Benzin im Blut, und ihre Herzen schlagen nach wie vor für das Murianer Motocross, das sich über die Jahrzehnte aus bescheidenen Anfängen zu einem Anlass mit internationalem Renommee entwickelt hat.

Die beiden Sepps, der Godi und der Paul haben in ihrem Leben nicht nur viel Benzin geschnuppert, sie haben auch alle ein paar Liter davon verbraucht: Sepp Schuler im Sattel seiner Guzzi und von anderen tollen Zweirädern, der Godi auf seinem Florett und der Paul auf seinem 750er-Norton-Motocross-Gespann, mit dem er – zusammen mit Plampi Urs Staubli – zahlreiche nationale und internationale Erfolge errungen hat. Auch Josef Waser ist in jungen Jahren sehr viel Töff gefahren, hat sich aber später mehr dem Ringen und dem Schwingen zugewandt.

Am Jubiläum wurden auch verschiedene Rennmaschinen der Clubmitglieder gezeigt. Bild: Toni Widmer

Zum Club sind alle vier Senioren damals über Fridolin Ender gekommen, mit dem sie vorerst Motorradausflüge auf der Strasse unternommen oder dem sie bei der Organisation seiner Motocross-Lizenzkurse geholfen haben und später bei der Organisation der legendären Murianer Motorsport-Veranstaltung. Der Friedel, erklärt das Quintett unisono, sei ein Macher gewesen, ein energischer, aber immer kameradschaftlicher Kerl, der sein gesamtes Umfeld für den Motorsport habe begeistern können.

Auch ein Grünliberaler hat mal am Gasgriff gedreht

Heute politisiert er bei den Grünliberalen, früher ist er mit getuntem Motor und Stollenpneus unter dem Füdli über (braun-)grüne Wiesen gedonnert. Ja, auch der Murianer Gemeindepräsident Hans-Peter (Hampi) Budmiger ist einst Motocross gefahren und ist heute Ehrenmitglied des MRSC.

Der Verein, sagte Budmiger in seiner Begrüssung, habe über die Jahre eine schier unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt. Das Motocross Muri sei eine Instanz, der grösste jährlich wiederkehrende Anlass mit einer erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung für das Dorf und die Region.

Gründungsmitglied und Ehrenpräsident Kari Müller zeigte in seinem kurzen geschichtlichen Rückblick auf, welche Anstrengungen nötig waren und weiterhin nötig sind, um diesen Anlass zu dem zu machen, was er ist. Der MRSC habe sich in den vergangenen 50 Jahren in der Szene einen hervorragenden Namen gemacht, lobte in der Folge Claude Clement, langjähriger Sportchef des Motorsport-Dachverbandes FMS (Fédération Motocycliste Suisse).

Er freue sich schon sehr auf das nächste Motocross Muri am Pfingstmontag, 29. Mai. Nicht nur auf die Rennen, sondern insbesondere auch auf die «hüere güete» Güggeli. FMS-Präsident und SVP-Nationalrat Walter Wobmann drehte am gleichen (Lob-)Griff: «Muri – das ist seit bald 50 Jahren Motocross vom Feinsten, ein Vorzeigeanlass, an dem ich immer wieder gerne dabei bin.»