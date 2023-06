Muri/Benzenschwil Aargauer Spitzenresultate zuhauf am Kantonalschützenfest: Ein Buttwiler Ehepaar glänzt besonders 2500 von über 8000 angemeldeten Schützinnen und Schützen haben am ersten Wochenende ihr Pensum am 31. Aargauer «Kantonalen» im Oberfreiamt absolviert. Dabei setzten sich in vielen Kategorien und Stichen Aargauer Teilnehmer an die Spitze. Abgerechnet wird allerdings erst am 9. Juli.

Eine Kostprobe ihres Könnens gab das wohl bekannteste Aargauer Spitzenschützenpaar, Bettina und Rafael Bereuter. Für Aufsehen sorgte vor allem die zweifache Mutter. Die Buttwiler Gewehrschützin schoss sowohl auf die 50- wie auf die 300-m-Distanz überragend und führt in beiden Disziplinen die Qualifikationsrangliste der Festsiegerkonkurrenz an.

Die ehemalige Weltmeisterin hat angekündigt, dass sie sich am Finalsonntag für die 50-m-Distanz entscheiden werde. «2012 habe ich mit dem 300-m-Gewehr am Kantonalen im Fricktal gewonnen. Nun versuche ich, dieses Ziel auch noch mit dem Kleinkalibergewehr zu erreichen.»

Das Aargauer «Dreamteam» im Gewehrschiessen: Rafael und Bettina Bereuter aus Buttwil, hier nebeneinander im Einsatz am 31. Aargauer Kantonalschützenfest in Benzenschwil mit dem Kleinkalibergewehr. Bild: Wolfgang Rytz

Während Bettina Bereuter mit dem 50-m-Kleinkalibergewehr wie mit dem 300-m-Standardgewehr mehrere Maximalresultate schoss, musste sich Ehemann Rafael mit bescheideneren Ergebnissen auf die 50-m-Distanz begnügen. Der ehemalige Nationalkaderschütze schiesst mit seinem bevorzugten Sportgerät, dem 300-m-Gewehr, erst am nächsten Wochenende. Mit diesem gehört er zu den heissen Anwärtern auf den Festsieg.

Starke Aargauer 300-m-Schützen

Nebst Bettina Bereuter liegen diverse weitere Aargauer 300-m-Gewehrschützen in einem Stich an der Spitze. Sogar zweimal trifft dies auf den routinierten Mellinger Sportschützen Ernst Leuenberger zu. Weitere Aargauer Leader: Felix Brunner und Adrian Brunner (beide Beinwil/Freiamt), Sophie Henninger (Ammerswil), Peter Jenni (Buttwil-Geltwil), Josef Müller (Dietwil), Robert Waldmeier (Frick), Jürg Weber (Beinwil am See), Beat Widmer (Hunzenschwil) und Martin Zaugg (Buchs).

Wie hoch das Niveau in einzelnen Wettbewerben ist, zeigt das Beispiel der Waltenschwilerin Elia Köchli. Mit dem Sportgewehr setzte sie alle sechs Einzelschüsse im Kranzstich ins Zentrum, doch trotz des Maximums von 60 Punkten liegt sie «nur» auf dem 3. Zwischenrang.

Auch Aargauer Nachwuchs zielsicher

Ebenfalls ein gutes Wochenende erlebten die Einheimischen 50-m-Gewehrschützen an ihrem «Kantonalen» in Festzentrum in Benzenschwil. Nebst Bettina Bereuter traf auch ihr Schwager Stefan Bereuter gut. Er liegt in der Festsiegerqualifikation an 2. Stelle und schoss im Gruppenstich das bisherige Bestresultat.

Aus Aargauer Sicht herausragend präsentiert sich die Zwischenrangliste des Bereichs Gewehr 50 m im Vereinsstich: Da liegt die 17-jährige Nina Staudacher von den Sportschützen Mettauertal mit dem Maximum von 100 Punkten an der Spitze, gefolgt von den gleichauf liegenden Bettina Bereuter, Martina Ipser (Mettauertal) und Marion Obrist (Muhen).

Das Aargauer Kantonalschützenfest 2023 empfängt offiziell die ersten Gäste. Bild: Melanie Burgener

Im Juniorenstich führen die beiden Teamkolleginnen Fiona Kitanovich und Nina Staudacher mit klarem Vorsprung. Weitere Aargauer Leader 50 m Gewehr sind Rolf Denzler (Hallwil) und Geri Zoller (Burg). Der Teufenthaler Peter Haltiner schoss im Auszahlungsstich wie drei Konkurrenten das Maximum von 100 Punkten.

Dieter Grossens Mission

Der eidgenössische Schützenkönig von 2021 mit der Pistole auf die 50-m-Distanz, Dieter Grossen (Full), meldete seine Ambitionen deutlich an. Die Qualifikation für den Festsiegerfinal führt er mit deutlichem Vorsprung an. Dazu liegt er in nicht weniger als fünf Stichen an der Spitze. Weitere Aargauer Leader in einzelnen Stichen sind Remo Bugmann (Döttingen) und Franziska Hunn (Wohlen).

Noch keine grossen Stricke zerrissen die Aargauer 25-m-Pistolenschützen an ihrem «Kantonalen» in Benzenschwil. Einzig der für Zürich schiessende Andy Vera Martin aus Oberwil-Lieli rettete die Ehre mit zwei Spitzenwerten.

Festauftakt für die Einheimischen

Der inoffizielle Auftakt des 31. Aargauer Kantonalschützenfestes im Festzentrum Benzenschwil gehörte dem Behörden- und Sponsorenschiessen am Tag vor dem richtigen Startschuss. Gemeinderäte und Gewerbetreibende zielten mit dem Kleinkalibergewehr und genossen danach unter dem Festmotto «zäme träffe» die Gemütlichkeit im Festzelt. Als Sieger dieses freundschaftlichen Schiessens liess sich der Bünzer Gemeinderat Roger Wetzstein feiern