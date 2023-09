Muri/Aristau Frühere Arbeitskolonie ist heute eine Erfolgsgeschichte: Murimoos feiert seinen 90. Geburtstag – inklusive Selfies mit Muni Max Zum 90-Jahr-Jubiläum des Murimoos dürfen die Besuchenden am Freitag, 8. September, Rüebli ernten, einen Flaschenöffner schmieden, die Biowelt degustieren und viel über Integration lernen. Spannend sind auch die Geschichten von früher, als die «Kolonisten» noch keinen so guten Ruf hatten wie heute.

«Ou, dasch eine vo de Kolenie osse», hiess es früher oft in den Dörfern rund ums Murimoos. Damals meinte man das meist als Warnung. Oder man hatte mindestens Mitleid mit den abgerissenen Gestalten und Trunkenbolden «vo de Kolenie». Man ging ihnen lieber aus dem Weg.

Heute ist jene «Kolenie», die eigentlich Aargauische Arbeitskolonie Murimoos hiess, eine Erfolgsgeschichte und zieht gerade Familien mit Kindern von weit herum an. Denn heute heisst die soziale Einrichtung «Murimoos werken und wohnen» und bietet rund 100 Menschen mit Suchtproblemen, psychischen Erkrankungen sowie leichten kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen geschützte Wohn- und Arbeitsplätze. Ausserdem verfügt sie über einen Bio-Markt, eine Bio-Metzgerei und eine Holzproduktion.

Prächtig im Grünen ist das Murimoos gelegen. Seine Geschichte reicht bereits 90 Jahre zurück. Bild: zvg

Bei den Kindern sind vor allem der grosse Spielplatz und die vielen Tiere beliebt. Darunter nicht nur Nutztiere wie Hochlandrinder, Hühner und Schafe, sondern auch Dutzende von Störchen, die nicht mehr nur im Frühling, sondern unterdessen das ganze Jahr in ihren Nestern überall auf dem Gelände bestaunt werden können.

Der junge Pfarrer, der die Erfolgsgeschichte initiierte

Alles begann zwischen den Weltkriegen, am 7. Januar 1933, als die Aargauische Arbeitskolonie Murimoos von Sämi Holliger eröffnet wurde. Als Pfarrer in Gränichen erlebte der junge Holliger, wie täglich Männer an der Türe erschienen, die um Unterstützung nachsuchten. Dabei handelte es sich nicht nur um Personen ohne Arbeit, sondern auch um solche, die kein Zuhause hatten.

Für Pfarrer Holliger war bald klar, dass für diese Menschen materielle Unterstützung nicht die richtige Hilfe war. Daraus entstand sein Gründungsgedanke: «Nicht Almosen an der Haustüre, sondern Arbeit und Unterkunft.»

Eine historische Aufnahme: So sah es früher im Murimoos aus, als der gestochene Torf noch mittels Werksbahn zum Bahnhof Muri gebracht wurde. Bild: zvg

Zum Teil gegen heftigen Widerstand erfolgte am 27. November 1932 die Gründungsversammlung des Vereins Aargauische Arbeitskolonie Murimoos. Anwesend waren 165 Vertreter von Gemeinden, wohltätigen Vereinen und Privatpersonen. Als Standort wurde das Gebiet Murimoos bestimmt: Von der Torfgenossenschaft AG konnte der Verein rund 60 Hektaren Land erwerben. Torf wurde auch weiterhin gestochen und mit einer Werksbahn an den Bahnhof Muri transportiert.

Rüebli ernten, balancieren und viel staunen

Heute sind die Türen des Murimoos für Besuchende fast immer offen. Zum 90. Geburtstag öffnet die Institution diese am Freitag, 8. September, aber noch weiter. Ab 13.30 Uhr erwartet die Interessierten ein interaktiver Erlebnisrundgang, «bei dem das Murimoos in all seinen Facetten entdecken werden kann», wie es in der Einladung heisst.

Schon das Studieren des Erlebnisrundgang-Plans lässt einen schmunzeln. Neben «kulinarischen und musikalischen Höhenflügen» sowie einer Hüpfburg gibt es viel Spannendes zu erleben. Auf dem Feld dürfen selber Rüebli geerntet werden. In den Werkstätten kann man Flaschenöffner schmieden, Münzen prägen und alte Traktoren entdecken.

Die Heufuder sahen damals deutlich wackeliger aus als heute. Bild: zvg

Die Bio-Läden bieten eine Degustation der hofeigenen Biowelt. Die niedlichen tierischen Bewohner des Murimoos dürfen gestreichelt werden und bei der Holzwerkstatt gibt’s Balancekünste auszuprobieren und Untersetzer zu basteln. Und bei den Tierställen wirbt das Murimoos mit einem «Selfie mit Muni Max».

Am offiziellen Festakt überbringen Regierungsrat Alex Hürzeler und der Murianer Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger die besten Wünsche zum Geburtstag. Anschliessend werden die Gäste auf einen geführten Rundgang durch den Vereinspräsidenten Gino Fiorentin eingeladen.