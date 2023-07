Muri/Aettenschwil Gewalt und Mobbing machen Schulkinder sprachlos: Zu Besuch im Unterricht von Jugendpolizist Bachmann Seit sieben Jahren ist Simon Bachmann von der Regionalpolizei Muri als Jugendpolizist tätig. In allen Vertragsgemeinden führt er in den 5. Primar- und den Oberstufenklassen altersspezifische Präventionsunterrichte durch. Die AZ hat ihn kürzlich für zwei Lektionen in Aettenschwil begleitet.

Die typischen Doppel-Holzpulte stehen in drei Reihen vor der grossen Tafel, die Wände sind mit Plakaten behangen. Betritt man das Klassenzimmer im Sinser Dorfteil Aettenschwil, versetzt es einen für einen kurzen Moment zurück in jene Zeit, in der man selbst die Schulbank drückte.

Für die 10- bis 12-jährigen Aettenschwiler Schulkinder stehen heute aber nicht etwa Mathematik oder Geschichte auf dem Plan. Der herkömmliche Unterricht fällt aus. Stattdessen ist Simon Bachmann zu Besuch.

90 Minuten lang lernen die Kinder in der Präventionsstunde von Jugendpolizist Simon Bachmann über Recht und Strafen in ihrem Alter. Bild: Isabel Langer

Er ist Jugendpolizist bei der Regionalpolizei Muri und kommt einmal im Jahr für den Präventionsunterricht an die Schule. Er soll die Schülerinnen und Schüler zu Themen wie Cybermobbing sensibilisieren. Auch das Jugendschutzgesetz wird thematisiert.

Ab wann ist man für verursachte Schäden haftbar?

Mit dem Jugendschutzgesetz geht es in der heutigen 90-minütigen Lektion auch gleich los. Bachmann steigt mit einem interaktiven Spiel ein. «Ab wann darf man …», heisst dieses. Dafür hat er überall im Klassenzimmer Frage-Karten mit unterschiedlichen Altersangaben aufgestellt.

Bei den ersten Antworten sind sich die Kinder noch einig, doch bald entstehen Meinungsverschiedenheiten. «Ab wann ist man für einen verursachten Schaden haftbar?», steht auf einer Karte. Dieses Alter schätzen alle zu hoch ein. Die richtige Antwort lautet tatsächlich: ab der Geburt.

Simon Bachmann ist Jugendpolizist der Regionalpolizei Muri. Bild: Stefan Kaiser

(27.9.2016)

Überrascht sind die Schülerinnen und Schüler auch, als sie erfahren, dass man bereits mit zehn Jahren verurteilt werden kann. In diesem Alter fallen die Strafen allerdings milder aus als im Erwachsenenstrafrecht ab 18 Jahren, wie sie später in der Lektion erfahren werden.

Ein Film, der Schweigen hinterlässt

Bachmann arbeitet seit 2015 bei der Repol Muri, seit 2016 als Jugendpolizist. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiss er, dass vor allem Mobbing in allen Altersklassen ein Problem ist. Deshalb thematisiert er dieses in seinem Präventionsunterricht, zusammen mit Gewalt und dem Recht am eigenen Bild.

In Aettenschwil verwendet er dafür ein Beispiel aus dem Kanton Zürich. Er zeigt den Kindern den Film «Leonie», der auf einem wahren Fall basiert und mit Unterstützung von Psychologen und der Kantonspolizei Zürich nachgestellt wurde. Er handelt von der Primarschülerin Leonie, die von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gedemütigt und ausgegrenzt wird.

Der Film Leonie basiert auf einem wahren Fall und wurde von einer Schulklasse mit Unterstützung von Psychologen und der Kantonspolizei Zürich nachgestellt. Bild: Isabel Langer

Die soeben gesehenen Bilder hinterlassen Schweigen im Klassenraum. Auf Bachmanns Frage «Wie geht es euch nach diesem Film?», will niemand so recht antworten. Erst nach und nach kommen Antworten wie: «Was mit Leonie passiert, ist nicht richtig» oder: «Das ist unfair».

Der Jugendpolizist rät ihnen, sich in solchen Fällen an Erwachsene zu wenden – und nicht wie von einer Schülerin vorgeschlagen, an die beste Freundin oder den besten Freund. Da das Thema Mobbing in diesen zwei Lektionen nicht abschliessend behandelt werden kann, wird die Schulsozialarbeit später daran anknüpfen.

«Auch im jungen Alter seid ihr verantwortlich für euer Handeln!»

In seinen Lektionen arbeitet Bachmann mit Extrembeispielen, besonders, wenn es um Körperverletzung und Tätlichkeiten geht. Seine Geschichte von Jugendlichen, die aus Spass eine Fahrradfahrerin erschreckt haben, die danach auf die Intensivstation gebracht werden musste, löst im Klassenzimmer Verblüffung aus. Auch die daraus entstandene Schadenssumme von 20’000 Franken, die die Eltern der Jugendlichen bezahlen mussten, lässt die Kinder staunen.

Simon Bachmann mit dem roten Strafgesetzbuch in der Hand. Allerdings warnt er schmunzelnd: «Es liest sich nicht so toll wie Harry Potter.» Bild: Isabel Langer

Bachmann nutzt diesen Moment und appelliert: «Auch ihr in eurem jungen Alter seid verantwortlich für euer Handeln!» Er macht zudem auf Sachbeschädigung wie Schmierereien an Hauswänden oder Zerstörungen an öffentlichen Sitzgelegenheiten aufmerksam. «Erinnert beteiligte Personen daran, dass sie etwas Falsches tun. Oder sagt es euren Eltern», rät Bachmann.

Zum Schluss erklärt der Polizist die verschiedenen Strafen nach Jugendstrafrecht. Diese sind:

- Verwarnung (mildeste Strafe)

- Mediation (Gespräch der Betroffenen)

- Sozialstunden (Putzen, Müll sammeln, ...)

- Busse (ab 15 Jahren)

- Gefängnis (ab 15 Jahren bis zu einem Jahr, ab 16 Jahren bis zu vier Jahren)

Damit endet der Präventionsunterricht und die Kinder flitzen schneller, als man schauen kann, auf den Schulhof, um dort ihre Pause zu geniessen.