Muri Zur Feier der neuen Kino-Saison: Fünf-Franken-Eintritt im Kino Mansarde Am 4. September findet der Schweizer Kinotag statt. Mit drei aktuellen Filmhits startet dann auch auch das Murianer Kino in die 47. Saison seines «Lichtspieltheaters».

Mit dem Biopic über Elvis Presley eröffnet das Kino Mansarde seine neue Kino-Saison. AP

Zur Saisoneröffnung flimmern am Sonntag, 4. September, im ehemaligen Klosterestrich gleich drei Hits über die Leinwand. Mit «Elvis» kommen am Vormittag sämtliche Elvis-Presley-Fans auf ihre Rechnung. Regisseur Baz Luhrmann widmet dem King of Rock'n'Roll ein packendes Biopic, das aus Sicht seines Managers den Werdegang des Jahrhundert-Rockmusikers erzählt - mit all seinen Tiefen und Höhen und Süchten. Filmstart: 10.30 Uhr.

Nachmittags gehört die Mansarde den Kindern und Familien: Sie erleben wieder viele Abenteuer mit «Minions - auf der Suche nach dem Mini-Boss». Dabei sorgt der neue Chef der lustigen gelben Truppe selber für Aufregung - er wird entführt und die Minions müssen ihn retten. Filmstart ist um 14 Uhr, der Film ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und wird auf deutsch gezeigt.

Für Jung und Alt steht danach die französische Erfolgskomödie «Monsieur Claude und sein grosses Fest» auf dem Programm. In der dritten Episode dieser witzigen Filmreihe feiert der spiessige, wohlhabende Familienvater den vierzigsten Hochzeitstag mit seiner Frau Marie. Klar, dass dazu auch die Schwiegereltern seiner vier fremdländischen Schwiegersöhne eingeladen werden. Kann das gut gehen? Filmstart: 17 Uhr. (az)