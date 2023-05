Muri Zum Jubiläum gibt’s ein Klosterradio: So taucht Muri 2027 in die tausendjährige Geschichte ein Ende 2021 wurde in Muri der Trägerverein «Gedenkjahr 1000 Jahre Kloster Muri» gegründet. Dessen Mitglieder haben unterdessen ein Grobkonzept für das Jubiläum 2027 erarbeitet. Sie verraten einige geplante Projekte und begeben sich nun auf die Suche nach einer Projektleiterin oder einem Projektleiter.

In 1327 Tagen beginnt das 1000-Jahr-Jubiläum des Klosters Muri. Das wird während einem Jahr lang gebührend gefeiert. Bild: Marc Ribolla

«Ab heute sind es noch genau 1327 Tage bis zum 1. Januar 2027», liest Hans-Peter Budmiger den Countdown von seinem Tablett ab. Grund dafür, dass der Gemeindepräsident von Muri bereits heute auf diesen Tag hin fiebert, ist ein Jubiläum, das es nur sehr selten zu feiern gibt.

2027 wird es genau 1000 Jahre her sein, seit das Kloster Muri gegründet worden ist. Ein Kloster, das sowohl die Geschichte der Gemeinde als auch jene des Kantons Aargau geprägt hat. Deshalb war für die Verantwortlichen klar: Es kann nicht an einem einzigen Wochenende gefeiert werden. Dem Kloster soll ein ganzes Gedenkjahr gewidmet werden.

Der Grundstein dafür wurde im November 2021 gelegt, als sieben Vertreter der Eigentümer der Klosteranlage den Trägerverein «Gedenkjahr 1000 Jahre Kloster Muri» gründeten. Nun präsentieren sie ihr Grobkonzept.

Ein Klosterradio soll das Jubiläum festhalten

Während den 815 Jahren, in denen das Kloster aktiv war – 1841 wurde es vom Kanton aufgehoben – haben die Mönche weit mehr als nur gebetet und gesungen. Deshalb soll es 2027 nicht nur um Religion gehen. «Klöster hatten damals die Herrschaft. Sie waren in der Bildung, im Gesundheitswesen und in der Verwaltung tätig und damit verantwortlich für wirtschaftliche Beziehungen. Das wollen wir aufnehmen», erzählt Thomas Kron vom Vereinsvorstand und Präsident der katholischen Kirchpflege.

Sieben Vertreter der Eigentümer der Klosteranlage haben Ende 2021 den Trägerverein «Gedenkjahr 1000 Kloster Muri» gegründet: Franz Hold, Robert Häfner, Urs Pilgrim, Hans-Peter Budmiger, Martin Allemann, Thomas Kron, Pater Benedikt Staubli (von links). Bild: Melanie Burgener (10.11.2021)

Das Grobkonzept beinhaltet fünf Teilprojekte. Eines davon ist der Klosterpavillon. «Er soll temporär installiert und zum Zentrum werden», erzählt Hans-Peter Budmiger. Hier sollen Attraktionen stattfinden. Darunter zum Beispiel Teilprojekt Nummer zwei: ein Klosterradio.

«Mit Radio kennen wir uns in Muri aus. An der Fasnacht hat das schon funktioniert», erinnert sich Budmiger lachend. Er ergänzt: «Es soll nicht das ganze Jahr über gesendet werden, sondern nur zu bestimmten Anlässen.» So könne etwas geschaffen werden, was erhalten bleibt und auch nach 2027 angehört werden kann.

Ein Jubiläum für alle Gesinnungen

Klar ist, dass man in die Geschichte des Klosters eintauchen möchte. Dafür soll es eine Ausstellung geben. «Diese wird in 100er-Schritten zehn Kapitel umfassen und die Klostergeschichte so zum prominenten Teil des Gedenkjahres machen», so Budmiger. Natürlich soll es auch einzelne Festivitäten geben – und zwar für Menschen jeden Alters und unabhängig der Religion.

«Klar, das Jubiläum hat einen katholischen Hintergrund. Aber das soll nicht einschränken. Wir möchten etwas für die ganze Bevölkerung auf die Beine stellen», sagt er.

Zusätzlich hofft der Verein, dass auch Institutionen und andere Vereine Projekte initiieren oder bestehende dem Klosterjubiläum widmen. Vorstandsmitglied und Vertreter von Murikultur Robert Häfner nennt als Beispiel: «Wir von Murikultur blasen nicht unser Saisonprogramm auf. Aber wir werden einzelne Highlights einbauen.»

Das Abenteuer Gedenkjahr braucht noch eine Projektleitung

Im selben Jahr wie das Kloster Muri feiert jenes in Wettingen sein 800-jähriges Bestehen. Aufgrund der zwei grossen Jubiläen hat der Kanton das «Klosterjahr 2027» ausgerufen. «Es ergibt Sinn, wenn man sich in gewissen Bereichen abspricht und einzelne Sachen koordiniert», so Budmiger. Unter anderem was die Werbung, Termine oder auch Projekte angeht. Ein Beispiel könnte eine Wanderausstellung sein, von der die gesamte Aargauer Bevölkerung profitieren könnte.

Das Grobkonzept für das Gedenkjahr steht also. Nun benötigt der Verein eine Person, die den Lead als Projektleiter oder Projektleiterin übernimmt. «Diese Person muss bereits sein, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Das Projekt wird sich weiterentwickeln», betont Budmiger.

Es soll zudem jemand sein, der lokal oder regional verwurzelt sei, kommunikativ ist und über Führungskompetenzen verfügt und – besonders wichtig: «an der Geschichte des Klosters, an historischen religiösen und gesellschaftlichen Zusammenhängen interessiert ist», so Kron.