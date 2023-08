Muri «Wir wussten: Das ist unser nächster Tatort»: Sie gründeten eine Kunst-WG und machen die Villa Wild zu ihrem Atelier Mit der Ausstellung «Anverwandeln von Welt» hauchen sieben Künstlerinnen und Künstler dem historischen Gebäude beim Murianer Bahnhof neues Leben ein. Sie liessen sich von der Geschichte der Villa Wild inspirieren – und wollen eine Party feiern.

«Es fühlt sich an, als wären wir hier alle in einer WG», sagt Claudia Bucher Martin und geht voran ins obere Stockwerk der Villa Wild. Die Stufen des über 100-jährigen Murianer Wohnhauses knarzen. Schlafen tun die Künstlerinnen und Künstler aber nicht hier. Lachend kommentiert sie: «Manchmal ist es hier schon etwas unheimlich, und wir fragen uns: Sind wir wirklich alleine?»

Betritt man das historische Gebäude beim Bahnhof, kann einem tatsächlich etwas mulmig werden. Doch in diesen Tagen füllen sich die Zimmer mit Kunstwerken verschiedener Genres. Sie kündigen die bunte Stimmung an, die ab dem kommenden Samstag im letzten Wohnhaus des Murianer Industriellen Otto Wild für einen Monat herrschen wird.

Ihre Kunstwerke verflechten sich mit der Geschichte der Murianer Villa Wild: Jaël Lohri, Andreas Bächli, Jacqueline Weiss, Renate Lerch und Claudia Bucher Martin (von links). Es fehlen Piero Glina und Priska Praxmarer. Bild: Melanie Burgener

Ihr Projekt, die Ausstellung «Anverwandeln von Welt», hat sich so entwickelt, wie sich das die Initiantinnen Jacqueline Weiss und Renate Lerch vorgestellt haben. Seit bald zehn Jahren machen die beiden gemeinsam Kunst. «Und zwar an Orten, an denen sie nicht klassisch vorkommt», erklärt Lerch. «Wir suchen beispielsweise alte Häuser oder Treibhäuser einer Baumschule und arbeiten mit dem Ort selbst», ergänzt sie.

Wenn ein historisches Gebäude zum Atelier wird

Die Villa Wild in Muri entdeckten Lerch und Weiss, als sie selbst an einer Vernissage teilnahmen. Da hätten sie gewusst, dass dieses Haus auf sie geartet hat. Lerch sagt: «Wir wussten gleich: Das ist unser nächster Tatort.»

Schnell entstand die Idee einer Kunst-WG – ein temporäres Zusammenleben verschiedener Künstlerinnen und Künstler, die das historische Gebäude zu ihrem Atelier machen. «Danach haben wir uns überlegt, wer mit und an diesem Projekt arbeiten könnte. Dabei war uns vor allem wichtig, dass es Leute sind, die sich auf diese Kollaboration einlassen und ortsbezogen arbeiten können», so Weiss.

Autorin Jaël Lohri bereitet ein Zimmer für die Workshops vor. Bild: Melanie Burgener

Nebst den beiden Initiantinnen beteiligen sich fünf weitere Künstlerinnen und Künstler am Projekt. «Vor einem Jahr sind wir gestartet, und jetzt beginnen sich die einzelnen Arbeiten ineinander zu flechten», sagt Weiss. Lerch ergänzt: «Es ist spannend zu sehen, wer welche Ansätze gewählt hat.»

Öltank-Werbung auf dem Cheminée und verschiedene Workshops

Die Ideen zu den einzelnen Werken entstanden in den Räumen der Villa selbst. Zuvor wollten die Künstlerinnen und Künstler das Haus und die Geschichte dazu besser kennen lernen. «Wir organisierten einen Anlass mit Leuten, die uns erzählt haben, welche Erinnerungen sie an dieses Haus haben», so Weiss.

Nebst Malerei finden auch Filme Platz in der Ausstellung «Anverwandeln von Welt». Bild: Melanie Burgener

Medienkünstler Piero Glina zum Beispiel basiere seine Installation auf den Industriebetrieb, mit dem Otto Wild einst sein Geld verdient habe: «Wild hat Öltanks produziert. Piero projiziert nun auf den Cheminée-Hut eine rote Litfasssäule mit der Werbung von solchen Tanks», erzählt Lerch.

Claudia Bucher Martin und Jaël Lohri haben sich hier erst kennen gelernt und beschlossen, ein gemeinsames Projekt zu machen. Sie kombinieren Malerei und Lyrik – und bieten beide im Rahmen der Ausstellungen Workshops für Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche an.

Workshops sind nur eines von vielen Angeboten, die im Rahmenprogramm zur Ausstellung und den Führungen stattfinden werden. «Wir haben uns überlegt: Wenn wir schon eine WG sind, könnten wir ja auch Gäste einladen und eine Party feiern», lacht Weiss. So werde zum Beispiel am Freitag, 1. September, ein Konzert veranstaltet. «Das Programm wird sich auch während der laufenden Ausstellung erweitern», erklärt Weiss.