Muri «Wir wurden überrannt mit Nachfragen»: Verein Muri Solar lud zur Besichtigung einer Photovoltaikanlage ein Das Muri Energie Forum beteiligt sich im Rahmen eines kommunalen Förderprojektes an der Finanzierung von Solaranlagen, bereits wurden 37 Anlagen realisiert. Das Interesse ist gross, wer von einem Beitrag profitieren möchte, der muss sich auf die Warteliste setzen lassen.

Die Gemeinde Muri ist ein Vorbild, was den Umgang mit Energie und die Bereitschaft für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen betrifft. Jährlich vergibt das Muri Energie Forum einen Energiepreis an Privatpersonen, Organisationen oder Firmen, die ein Vorzeigeprojekt realisiert haben.

Die Referenten vor dem Haus an der Bachstrasse (von links): Andreas Leuppi (Geschäftsführer Muri Energie Forum), Pascal Hobus (Anlagenbesitzer), Res Strebel (S&S Solaranlagen GmbH), Stefan Staubli (Präsident Muri Energie Forum) Bild: zvg

Vergangenes Jahr lancierte der Verein nun das kommunale Förderprojekt Murisolar. Dieses sieht vor, dass Privatpersonen, die in Muri Photovoltaikanlagen realisieren, vom Energie Forum einen Beitrag – und zwar zusätzlich zu den Fördergeldern von Kanton und Gemeinde – erhalten.

Möglich machte dies die Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri, Diese hat ihre Anlagen verkauft und wird sich dann auflösen. Den Erlös aus dem Verkauf verteilte die Genossenschaft auf mehrere Murianer Projekte. Der Verein Energie Forum Muri erhielt eine Million Franken zugesprochen, dies für die Förderung von Solaranlagen.

«Wir wurden überrannt mit Nachfragen, besonders im vergangenen Herbst», erzählt Andreas Leuppi, der Leiter der Geschäftsstelle des Vereins Muri Energie Forum. Das Geld wurde an der Generalversammlung im Mai des letzten Jahres gesprochen und zweckgebunden dem Projekt Murisolar zugesagt. Aus diesem Grund konnten Anträge rückwirkend auf Mai 2022 gestellt werden.

6300 Franken werden pro Anlage ausbezahlt

Die Nachfrage in Muri ist gross: 123 Anfragen für eine Photovoltaik- und zwei für eine Solarthermieanlage wurden bisher eingereicht. Bereits wurden 37 Anlagen realisiert, die mit insgesamt 234'000 Franken vom Verein Murisolar unterstützt wurden. Die theoretische Spitzenleistung dieser realisierten Anlagen beträgt gesamthaft 583 kWh.

Auf der Warteliste stehen derzeit weitere 64 Projekte. Wer die Zusage für die Unterstützung erhält, der muss innerhalb von zwei Jahren seine Anlage realisieren. Leuppi ergänzt: «Durchschnittlich erhalten die Gesuchsteller einen Förderbeitrag von 6300 Franken an ihr Projekt.»

Stippvisite an der Murianer Bachstrasse

Am Samstag lud der Verein nun zur Besichtigung einer Anlage an der Bachstrasse in Muri ein. Hausbesitzer Pascal Hobus realisierte auf seinem Mehrfamilienhaus eine etwas spezielle Anlage. «Das ist ein sogenannter Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Pascal Hobus ist der Eigentümer, er verkauft den beiden weiteren Parteien im Haus den Strom zum Netztarif», erklärt Leuppi.

Die Anlage auf dem Haus an der Murianer Bachstrasse ist eines von insgesamt 37 Projekten, das Muri Solar mit einem Beitrag unterstützt. Bild: zvg

Mit dem Strom aus der Anlage werden sowohl das Elektroauto des Hauseigentümers als auch die Wärmepumpe und die Warmwasseraufbereitungen versorgt.