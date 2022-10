Muri «Wir waren nicht sicher, ob sich die Leute trauen» – Zehntausende Gäste überraschten die Organisierenden von «Muri2022» Die Gewerbeausstellung «Muri2022» stiess bei den Ausstellenden wie auch bei den Gästen auf grosse Begeisterung. Die geschätzte Besucheranzahl von 30'000 Personen wurde bei weitem übertroffen. OK-Präsident Kusi Amstutz zieht Bilanz.

Das Projekt Lehrlingsatelier, in dessen Rahmen die Lernenden aus der Region einen Hofladen gebaut haben, war eines der Highlights von «Muri2022». Laura Koller

Als Kusi Amstutz am vergangenen Donnerstag die Gewerbeausstellung «Muri2022» eröffnete, sandte er ein «grosses Halleluja» in den Himmel. Ein letztes Gebet, bevor die Besucherinnen und Besucher auf das Festareal in der Bachmatte strömten, damit die kommenden Tage goldenes Herbstwetter mit sich bringen.

Und tatsächlich: «Unser Halleluja ist angekommen. Ich glaube, Petrus ist ein Fan von uns», freut sich OK-Präsident Amstutz am Montag nach dem Festwochenende. Das Wetter, da ist er sich sicher, sei mit ausschlaggebend dafür gewesen, dass die Gewerbeausstellung viel mehr Gäste angezogen hat als erwartet.

Im Vorfeld war die Rede von rund 30'000 Besuchenden, mit denen man während der vier Tage insgesamt rechnete. Diese Zahl wurde bei weitem übertroffen. «Bei der letzten Gewerbeausstellung in Muri 2016 waren es 35'000 bis 40'000 Besuchende. In diesem Jahr schätzen wir, dass es mindestens genauso viele waren, wenn nicht sogar noch mehr», erzählt Amstutz.

Volle Festwirtschaft und motivierte Lernende

Bereits am ersten Tag seien die über 100 Stände der lokalen und regionalen Unternehmenden und Dienstleistenden sehr gut besucht gewesen. Und auch die Festwirtschaften erfreuten sich an Beliebtheit. «Die Gastrobetriebe waren immer voll. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie hoch die Besucherzahlen waren», erklärt Amstutz. Er ergänzt:

«Auch unsere Idee mit der Eventbühne ist aufgegangen. Wir haben nur kleinere Events eingeplant, damit die Gewerbler genügend Raum zum Netzwerken haben.»

Das sei gut angekommen und die Veranstaltungen seien trotzdem gut besucht gewesen. Dass das gesamte Angebot der «Gwerbi» auf Interesse stösst, besonders nach der Pandemie, haben die Organisierenden vermutet. «Trotzdem konnten wir uns nicht sicher sein, ob sich die Leute trauen, rauszugehen», so Amstutz.

Gelungen sei, und darüber freut sich Kusi Amstutz ganz besonders, auch das Lehrlingsatelier, das bereits im Vorfeld gross angepriesen wurde. «Es waren alle motiviert und das Projekt ist perfekt aufgegangen.» Da es zu wenige Lernende in der Region gebe, sei es besonders wichtig, dass diese und ihre Arbeit in den Vordergrund gerückt werden konnten.

Auch beim Aufräumen sind alle motiviert

Von den Gästen, aber auch den Ausstellenden selbst sei zu 120 Prozent positives Feedback gekommen und die Erwartungen des OKs mit einer solchen Bilanz mehr als erfüllt. Das sei auch ein Dank dafür, was das OK und das Bauteam geleistet haben. Amstutz lobt:

«Sie waren alle täglich von früh bis spät vor Ort und haben vollen Einsatz gegeben, sei es beim Abfalleinsammeln oder beim Lösen von Problemen.»

Und genauso motiviert gehe nun der Abbau vonstatten. Eigentlich hätten sie Zeit, das Areal bis Ende der Woche aufzuräumen. «Es sind aber alle sehr speditiv unterwegs. Wahrscheinlich werden wir bis Dienstagabend das Gröbste erledigt haben.»