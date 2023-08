Muri Wichtige Position besetzt: Tobias Holzer wird Projektleiter für das «Gedenkjahr 1000 Jahre Kloster Muri 2027» Ein ganzes Jahr lang wird das besondere Jubiläum des Klosters Muri 2027 gefeiert. Der Trägerverein dieses Gedenkjahres hat nun den Posten des Projektleiters personell geregelt. Der ehemalige Buttwiler und Historiker Tobias Holzer übernimmt die Aufgabe.

Tobias Holzer ist im Freiamt aufgewachsen und kehrt nun fürs Gedenkjahr 1000 Jahre Kloster Muri als Projektleiter zurück. Bild: zvg

2027 wird es genau 1000 Jahre her sein, seit das Kloster Muri gegründet worden ist. Das wird mit einem Gedenkjahr gefeiert. Dazu wurde vor zwei Jahren der Trägerverein «Gedenkjahr 1000 Jahre Kloster Muri» gegründet. Dessen Mitglieder haben seither ein Grobkonzept für das Jubiläum erarbeitet.

Nun haben sie einen Projektleiter gefunden, der den Lead übernimmt. Der 48-jährige Tobias Holzer wurde von den Vereinsdelegierten einstimmig gewählt. Er kennt das Freiamt, da er in Buttwil aufgewachsen ist und in Wohlen die Kantonsschule besucht hat. Heute lebt er in Zürich, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Das Projektleiterpensum steigert sich von 20 auf 60 Prozent

Holzer ist zurzeit als Bereichsleiter «Integration und Fallführung» bei den Sozialen Diensten Asyl des Kantons Zug tätig. Er hat sich aber auch schon als Historiker mit der Murianer Geschichte auseinandergesetzt, heisst es in einer Mitteilung. Er beschäftigte sich als Ressortleiter Geschichte bei der Volkshochschule Zürich mit der Schweizer Geschichte, darunter die Reformation, der Kulturkampf oder der Sonderbundskrieg.

2027 findet zu Ehren des Klosters Muri ein Gedenkjahr statt. Bild: Marc Ribolla (9.3.2021)

«Die Delegierten sind überzeugt, mit Tobias Holzer einen Projektleiter gewählt zu haben, der für diese anspruchsvolle Aufgabe einen breiten Erfahrungshorizont mitbringt», heisst es in der Mitteilung.

Er wird per 1. Oktober die Projektleiterstelle in einem 20-Prozent-Pensum antreten. Dieses soll bis 2027 kontinuierlich bis auf 60 Prozent angehoben werden. «Das Kloster Muri ist mehr als seine atemberaubende Fassade. Im 19. Jahrhundert hat seine Aufhebung Wellen geschlagen, die bis in die Gegenwart spürbar sind. Ich freue mich, das 1000-Jahr-Gedenkjahr mitzugestalten», wird Holzer motiviert zitiert. (az)