Muri Wer möchte aufstrebenden Musiktalenten ein Daheim auf Zeit bieten? «The Muri Competition» sucht 100 Gastfamilien Vom 13. bis 23. April findet in Muri «The Muri Competition» statt. Der renommierte internationale Musikwettbewerb für Oboe und Fagott ist ein Sprungbrett für junge Talente. Nun werden noch Gastfamilien für die Solistinnen und Solisten gesucht.

100 aufstrebende musikalische Talente nehmen an der vierten Austragung von «The Muri Competition» teil. zvg

Sie sind zwischen 17 und 30 Jahre alt und gehören zu den Besten ihres Fachs: Zwischen dem 13. und 23. April nehmen 100 Musikerinnen und Musiker an der vierten Austragung der «The Muri Competition» teil.

Gegründet wurde der Wettbewerb vom Oboisten Renato Bizzotto und dem Fagottisten Matthias Rácz (Tonhalle-Orchester Zürich) sowie dem Oboisten Martin Frutiger (Tonhalle-Orchester Zürich).

Mittlerweile hat der Wettbewerb eine weltweite Ausstrahlung und ist für die jungen Musikerinnen und Musiker eine wertvolle Möglichkeit, sich dem internationalen Vergleich zu stellen. Wer am Wettbewerb teilnehmen will, muss sich mit Video-Aufnahmen der Pflichtstücke bewerben. Die Jury entscheidet dann, wer für den Wettbewerb zugelassen wird.

Wer möchte ein Zuhause auf Zeit gewähren?

Jeweils die besten 50 Kandidatinnen und Kandidaten sind zum Wettbewerb im Freiamt zugelassen. Für die 100 Teilnehmenden werden nun Gastfamilien in Muri und Umgebung gesucht. Renato Bizotto erzählt: «Ideal wäre es, wenn die Gastfamilien nicht zu weit weg leben. Das macht es für die Teilnehmenden einfacher, nach Muri zu gelangen.»

Die Organisatoren von «The Muri Competition»: Projektkoordinator Peter Müller (links) und Gesamtprojektleiter Renato Bizzotto. zvg

Während des Wettbewerbes seien die jungen Talente konzentriert bei der Arbeit und froh, wenn sie auch bei den Gastfamilien einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie ungestört üben können, so Bizzotto weiter. Wer an «The Muri Competition» teilnimmt, hat sich einem harten Auswahlverfahren zu stellen. Gespielt wird in einer ersten und zweiten Runde in Begleitung von Cembalo oder Klavier in den Räumen des Klosters Muri.

Jeweils sechs Personen schaffen es in das Halbfinale, das in zwei Wettbewerbe aufgeteilt ist. Nebst einem klassischen Stück müssen die Musizierenden eine speziell für den Wettbewerb geschriebene Neukomposition aufführen. Die Finalrunde ist zugleich das Abschlusskonzert. Die drei Finalisten spielen dabei in Begleitung eines Orchesters.

Sie kommen aus allen Teilen der Welt

Die Gastfamilien sollten musikinteressiert und neugierig sein, charakterisiert Bizzotto. Die jungen Leute stammen aus allen Teilen der Welt. Wer gerne einem aufstrebenden Talent eine Woche lang ein Daheim bieten möchte, der kann auf der Website des Wettbewerbs nachschauen, aus welchen Ländern die Kandidatinnen und Kandidaten anreisen. Auffallend viele stammen dabei aus Korea, einem Land, das grossen Wert auf musikalische Frühförderung legt. Bizzotto erzählt:

«Wir hatten beispielsweise Gastfamilien, die aus Mittelamerika stammen und sich freuten, eine Landsfrau bei sich zu beherbergen.»

Ganz bestimmt aber sei diese Art der Beherbergung eine wertvolle Bereicherung für beide Seiten. Bizzotto weiss, dass einige der Gastfamilien der letzten Jahre bis heute einen guten Kontakt mit ihren ehemaligen Gästen pflegen. Denn sie sind während des Wettbewerbs eine wichtige Stütze und Rückendeckung für die jungen Solistinnen und Solisten geworden.