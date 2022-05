Muri Weil die Nachfrage so goss war: Freiämter Kunstschaffende erhalten ein neues Ausstellungsfenster Die Freiämterinnen und Freiämter scheinen die einheimische Kunst sehr zu schätzen. Das zeigten ihre Reaktionen auf die vergangenen Ausstellungen regionaler Kunstschaffender von Murikultur. Deshalb hat die Institution eine neue Ausstellungsreihe ins Leben gerufen. Am Mittwoch startet «Ein Blick» – wer ausstellen darf, wurde per Los entschieden.

Wer im neuen Kunstfenster von Murikultur ausstellen darf, bestimmten Stiftungsratspräsident Robert Häfner und Vizepräsidentin Marlène Nogara per Los. zvg

Muri ist regelmässig eine Bühne für Grössen aus der nationalen und internationalen Kunstwelt. Im Pflegidach treten amerikanische Jazzstars auf, im Museum Kloster Muri gibt Zita the Butler, die bereits der Königin von England ihren «Afternoontea» zubereitet hat, traditionelle Teezeremonien.

Doch trotz der vielen Prominenz haben in Muri auch die Kunstschaffenden aus der Region einen hohen Stellenwert. Das zeigten Ausstellungen wie zum Beispiel das Freiämter Kunsthappening, das die Institution Murikultur in den vergangenen Jahren durchgeführt hat. Einzige Bedingung für die Auswahl der Ausstellenden war, dass sie eine Beziehung zum Freiamt haben mussten.

«Auf diese Ausstellungen haben wir ein grosses Echo erhalten. Die Rückmeldungen waren alle sehr positiv, von den Kunstschaffenden wie auch aus dem Publikum», sagt Heidi Holdener, Geschäftsführerin von Murikultur.

Diese Begeisterung haben die Verantwortlichen der Institution zum Anlass für eine neue Kunstreihe genommen und ein neues Format für Freiämter Kunstschaffende ins Leben gerufen. Am Mittwoch, 1. Juni, startet die Reihe «Ein Blick: Kunstfenster ins Freiamt».

Den Anfang macht der Steinmetz, der auf einheimische Ressourcen achtet

Diese neue Ausstellungsreihe soll eine permanente Veranstaltung werden. So werden ab jetzt jeden ersten Mittwoch im Monat eine andere Künstlerin oder ein anderer Künstler – sie alle müssen zwingend einen Bezug zur Region haben – im Rahmen einer Vernissage in ihr Werk einführen.

«Die Ausstellung wird dann den ganzen Monat über bis zur nächsten Vernissage bestehen bleiben», sagt Holdener. Den Beginn macht am Mittwoch um 12.45 Uhr der Boswiler Künstler und Kunsthandwerker Christian Majoleth.

«In seinem Wirken als Steinmetz ist ihm Nachhaltigkeit und damit der respektvolle Umgang mit den einheimischen Ressourcen ein grosses Anliegen», kündigt Murikultur in der Medienmitteilung an. Zwei seiner Skulpturen können Interessierte zum Beispiel an den Dorfeinfahrten in Boswil begutachten.

Das Kunstfenster wird auch 2023 weitergeführt

Wer jeweils im ersten Obergeschoss des Singisenflügels ausstellen darf, das wurde unter all den interessierten vom Präsidium von Murikultur ausgelost. Für alle, die es in diesem Jahr nicht mehr ins neue Kunstfenster schaffen, hat Heidi Holdener einen Trost: «Wir werden die Ausstellungsreihe auf jeden Fall weiterführen.»

An der Vernissage können jeweils alle Interessierten ohne Voranmeldung teilnehmen. Nach der etwa 30-minütigen Einführung der Ausstellerin oder des Ausstellers gibt es die Möglichkeit, sich bei einem anschliessenden Kunst-Lunch im Kulturkaffee auszutauschen.