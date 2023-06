Muri Von Programmieren mit Excel bis zu einer Velotour ins Welschland: So vielfältig ist die Projektwoche der Bez Muri Die 245 Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Muri langweilen sich diese Woche auf keinen Fall. Mit 16 verschiedenen Kursen haben die Lehrpersonen erneut ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Betritt man das Schulareal Muri, hört man das rhythmische Klatschen bereits von weitem. «Footloose» ertönt aus den Lautsprechern der Bez-Aula, etwas später eine spanische Melodie. 17 Schülerinnen der Bezirksschule Muri haben sich bei der Projektwoche für den Kurs «Line Dance» entschieden. Während einer Woche lernen sie verschiedene Tanzstile, im Zentrum steht dabei Linientanz.

Während die Kursleiterin und der Kursleiter Anweisungen geben, wiederholen die Jugendlichen die Schritte wieder und wieder, bis die Abfolge sitzt. Genau darum geht es auch bei der Projektwoche, erklärt Schulleiter Peter Hochuli: «Während der Projektwoche können sich die Schülerinnen und Schüler einem Thema intensiver widmen. Sie sollen Spass daran haben oder Spass bekommen.»

Ein Projekt der Projektwoche: «Line Dance». Video Vianne Häfeli (Muri, 26. 6. 2023)

Unterschiedliche Interessen sorgen für eine gerechte Verteilung

Aus 16 verschiedenen Kursen konnte die Bez-Schülerschaft sechs Favoriten auswählen. Zur Auswahl standen die unterschiedlichsten Kurse, von Programmieren über Pfeilbogen bauen bis hin zu einer Velotour nach Yverdon. Dabei sollen sich die Schülerinnen und Schüler körperlich, aber auch intellektuell austoben können. Dass die Interessen der Murianer Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich sind, zeigt sich daran, dass alle Kurse gut belegt sind. «Den meisten Schülerinnen und Schüler konnten wir die erste Kurswahl zuteilen», bestätigt Hochuli.

Hoch im Kurs bei den Mädchen stand vor allem das Projekt «Handlettering und Bullet Journal». Beim Betreten des Pavillons erklärt die Leiterin den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Bounce Lettering. Dabei geht es darum, beim Schreiben teilweise über die Linien hinaus zu schreiben und die Buchstaben so optisch tanzen zu lassen. Am Ende der Woche sollen alle Kursteilnehmenden eine kleine Tafel mit einem eigenen Handlettering-Wort beschreiben.

Der zweite Teil des Kurses besteht darin, ein eigenes Bullet Journal zu gestalten. «Ein Bullet Journal ist im Grunde ein leeres Buch, das nach eigenen Wünschen gestaltet werden kann. Enthalten ist zum Beispiel ein Wochenplaner, aber auch verschiedene Tracker. Zum Beispiel als Kontrolle, ob man genug getrunken hat», erklärt die Kursleiterin Ladina Amstutz.

Eine Schülerin gestaltete einen Netflix-Tracker in ihrem Bullet Journal. Da bewertet sie die geschauten Serien und Filme. Bild: Vianne Häfeli

«Das hier ist alles Schoggi»

In der Schulküche in Muri ist wortwörtlich «alles Schoggi». Schon auf dem Gang weht einem ein süsser Duft entgegen. «Schoggi macht einfach glücklich», bestätigt auch Hochuli. Die Teilnehmenden stellen während der Woche zahlreiche Süssigkeiten aus Schokolade her, die sie selber verzehren oder verschenken.

Ein Teil soll auch für einen guten Zweck gebacken und an eine Institution in Muri gegeben werden, erklärt die Kursleiterin Mathilde Kuhn: «Nicht alle haben es so gut und so viel Glück wie wir. Das hier ist alles Schoggi.» Um welche Institution es sich handelt, kann die Hauswirtschaftslehrerin noch nicht verraten. Doch die Teilnehmenden zeigen ihr Engagement bereits jetzt, indem sie mit viel Elan und Tatendrang ans Werk gehen.

Beim Kurs «Alles Schoggi» wird fleissig gebacken. Bild: Vianne Häfeli

Die Projektwoche der Bez Muri findet jedes Jahr in der zweitletzten Woche vor den Sommerferien statt. Die Klassen der ersten bis zur dritten Bez werden in den Kursen durchmischt. «Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich mit einem neuen Umfeld auseinanderzusetzen. Sie kommen mit neuen Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen in Kontakt», erklärt Hochuli.

Etwas Abwechslung in ihrem Schulalltag haben sich die Jugendlichen schliesslich verdient. Nachdem sie das ganze Schuljahr über gebüffelt haben, stimmt sie die Projektwoche wunderbar auf die fünfwöchige Sommerpause ein, die kurz bevorsteht.