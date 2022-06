Muri Von Mutterkorn bis LSD und von torfstechenden Boswilern – das Freiamt hat eine spannende Geschichte Immer wieder überrascht das kleine Museum zwischen Pflug und Korn in Muri mit spannenden Ausstellungen. Was hat die Freiämter Landwirtschaft mit der Droge LSD zu tun? Und wer wusste, dass die geschützten Torfseen im Murimoos von den Torfstechern ausgehoben worden sind? Das und mehr zeigt ein Thementag im Museum.

Endlich darf das Museum zwischen Pflug und Korn in Muri wieder Besuchende empfangen – und ihnen am Thementag Einblicke in eine spannende Vergangenheit geben. zvg

Jugendliche haben kein Interesse mehr an Kultur und Geschichte? Das ist Unsinn, man muss sie ihnen nur gut genug verkaufen. Vermutlich sagt ihnen der Ausdruck Mutterkorn zum Beispiel nichts. Von der halluzinogenen Droge LSD haben aber alle von ihnen schon einmal gehört. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Genau das zeigt das Museum Pflug und Korn derzeit in seiner Ausstellung «Vom Oberfreiämter Mutterkorn bis zur Hippie-Droge LSD».

«Mutterkorn» werden die Früchte eines Pilzes genannt, der Getreide befallen kann und aus den Ähren herauswächst. Besonders, als die Leute in früheren Jahrhunderten so arm waren, dass sie selbst schlechtes, verrottendes oder eben von Pilz befallenes Getreide noch essen mussten, weil sie nichts anderes hatten, wurden sie häufig von der Mutterkornvergiftung heimgesucht.

Diese «Brotkrankheit» war nach der Pest die meistgefürchtete Seuche im Mittelalter. Die Leute wurden nahezu wahnsinnig, man nannte das auch Veitstanz, denn sie halluzinierten und tanzten – und wurden deshalb oft als Hexen angeschaut und nicht selten sogar verbrannt. Es scheint nicht nur, als wären sie auf LSD gewesen, sie waren es tatsächlich. Doch das wussten sie damals natürlich noch nicht.

Das Museum Pflug und Korn zeigt: Hebammen verabreichten Gebärenden etwas Mutterkorn, um die Wehen zu verstärken und Blutungen zu stillen. Und 1943 wurde der Forscher Albert Hofmann berühmt, weil er bei Arbeiten damit zufälligerweise auf LSD gestossen war. Seine damalige Beschreibung des ersten Trips wurde in den 1970er-Jahren zur Legende.

Torf wuchs über 5000 Jahre – und wurde in kurzer Zeit verbrannt

Doch auch das Torfstechen in Boswil wird im Museum derzeit thematisiert. «Toorbe» hat während langer Zeit, bis in die 1950er-Jahre, das gesellschaftliche Leben in Boswil und den Gemeinden um das «Fohrenmoos» geprägt. Bis zu 1000 Personen waren zeitweise dort damit beschäftigt, den nassen Torf zu dringend benötigtem Brennstoff aufzubereiten. Es war eine Wärmequelle, die über 5000 Jahre angewachsen ist und innert weniger Jahre zu weiten Teilen verbraucht wurde. Auch da gibt es spannende Geschichten rund ums Moos und die Moorseen zu entdecken.

So sah die Torfproduktion Mitte des 20. Jahrhunderts im Boswiler Fohrenmoos aus. Uf/AZ-Archiv

Am Thementag vom 18. Juni werden nicht nur diese beiden Sonderausstellungen in aufgefrischter Form gezeigt. Auch die anderen geschichtsträchtigen Gegenstände aus dem ländlichen Freiamt dürfen nach den langen Coronajahren endlich wieder Besuchende in die Vergangenheit entführen.