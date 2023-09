Muri Vielseitiges Angebot und grosse Erlebnisse – das läuft bei der Volkshochschule Oberes Freiamt im neuen Kursjahr Mit Adrenalin und Ausdauer startet die Volkshochschule Oberes Freiamt in das neue Kursjahr 23/24.

Nach vielen Jahren wird bis Ende 2023 die Mehrheit des Leitungsteams der Volkshochschule Freiamt (VHS OF) in Muri austreten und man muss sich personalmässig neu ausrichten. «Eine Überarbeitung der Strategie zu einer kleinen feinen VHS OF, was das Überleben längerfristig sichert», heisst es in einer Mitteilung.

Dieser neue Schwung wurde genutzt um abermals ein spannendes, vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen. Der Murianer Heinz Loher berichtet beispielsweise in seinem Vortrag am 24. Oktober über seine Erlebnisse am «Tor des Géants»-Rennen. Ein Lauf mit 340 Kilometer, welchen er in 130 Stunden und 54 Minuten absolvierte.

In vier Monaten quer durch Australien

In der Welt herumgekommen ist auch Christian Zimmermann, der mit seinem Einkaufswagen «Miss Molly» im Jahr 2016 den gesamten australischen Kontinent in 4 Monaten durchquerte und 3 Jahre später aus der Schweiz über 3392 Kilometer, durch acht Länder bis nach Moskau lief. Er tritt am 16. November auf.

Christian Zimmermann mit seiner «Miss Molly» bringt die VHS Oberes Freiamt bis nach Moskau und quer durch Australien. Bild: zvg

Diese Story, sowie Bruno Hufschmids Geschichte, als erste Aargauer auf dem Gipfel des Mount Everest, bringt die Interessierten in ferne Länder und auf den höchsten Punkt der Erde. Auch das Kulinarik Angebot der VHS OF wird stehts ausgebaut. Neben Kochkursen können Feinschmecker, Gourmets und Geniesser am Seminar «Olivenöl und Balsamico» alles über Olivenöl aus Apulien und Aceto Balsamico-Essig lernen und geniessen.

Um etwas aus Muri zu kommen, werden auch diverse Exkursionen angeboten. Die VHS OF sieht hier ein verstärktes Interesse. Unter anderem die Besichtigung der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Renergia in Perlen LU. Für das erste Kurs-Halbjahr stehen bereits über 100 Kurse zur Verfügung, neue Kurse werden regelmässig auf www.vhsof.ch publiziert. (az)