Muri Verkehr ist schlecht, Einkaufsmöglichkeiten sind gut: So sieht die Bevölkerung von Muri ihre Gemeinde Für einmal kommen in Muri auch jene Einwohnerinnen und Einwohner zu Wort, die sonst eher still sind. Im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage hat die Gemeinde analysiert, wie zufrieden die Leute im Dorf sind, und wo es Veränderungen braucht. Die AZ stellt die wichtigsten Punkte vor.

Das Thema Kultur, Sport und Freizeit hat mit 5,4 von 7 Punkten sehr gut bei den Befragten abgeschlossen. Henry Muchenberger

Zu wissen, wo in der Bevölkerung der Schuh drückt und wo er bereits sehr bequem sitzt, ist wichtig. Vor allem, wenn die Planung einer neuen Legislatur ansteht und noch Raum für Ideen und Massnahmen vorhanden ist. Dieser Ansicht war der Gemeinderat von Muri im vergangenen Jahr und hat zu diesem Zweck eine Bevölkerungsumfrage gestartet. Die Auswertungen sind seit Montag, 7. Februar, öffentlich auf der Gemeindewebsite einsehbar.

Während der Zeit vom 6. Oktober bis am 17. November hatten 1000 der total 8250 Murianerinnen und Murianer die Möglichkeit, auf einem Fragebogen anzugeben, wie zufrieden sie mit ihrem Wohnort Muri und dessen Angebot in den verschiedensten Bereichen sind. Aber auch, bei welchen Themen sie sich in der Gemeinde Veränderungen wünschen.

Dass von 1000 Kontaktierten 597 Personen an dieser Umfrage teilgenommen haben, freut die Verantwortlichen im Gemeindehaus. «Diese Zahl ist nicht ausserordentlich hoch, für uns ist es aber trotzdem ein sehr positiver Wert», sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger. «Das zeigt uns, dass doch viele Leute daran interessiert sind, uns zu helfen, Muri noch lebenswerter zu machen.»

Die Bevölkerung schätzt die Einkaufsmöglichkeit und bemängelt den Verkehr

Unter allen positiv genannten Aspekten sticht vor allem der Punkt Einkaufsmöglichkeiten hervor. 56 Prozent aller Befragten sehen das als Vorteil ihres Wohnorts. 49 Prozent schätzen die gute Infrastruktur der Gemeinde, 41 die gute Verkehrsanbindung, und von 35 Prozent der Bevölkerung als positiv genannt und damit ebenfalls ganz oben auf der Liste steht die zentrale gute Lage des Dorfes.

Den Verkehr und den öffentlichen Verkehr sehen die Murianerinnen und Murianer mit Abstand als grösstes Problem der Gemeinde. Alex Spichale (24. November 2016)

Mit grossem Abstand als grösstes Problem sieht die Bevölkerung den Verkehr inklusive öffentlichen Verkehr. 70 Prozent aller Teilnehmenden haben das als negativen Punkt angegeben. Zum Vergleich: Als Nächstes auf der absteigenden Liste erscheint die Raumplanung, vor allem die zu dichte Überbauung. Das wurde auf 17 Prozent der Fragebögen bemängelt. Ein Ergebnis, das den Gemeinderat nicht überrascht.

«Dass der Verkehr genannt wird, war uns klar. Das ist ein Thema, das auch in anderen Gemeinden für Diskussionen sorgt. Dennoch ist es gut, wenn man das einmal schwarz auf weiss auf Papier vor sich sieht», sagt Budmiger. Denn im Rahmen einer umfassenden, repräsentativen Umfrage könne man auch jene Stimmen abholen, die sich sonst kaum zu Wort melden. «Vielfach hört man nur diejenigen, die mit ihren Anliegen laut werden. Uns war es aber wichtig, dass wir einmal die grosse öffentliche Mehrheit aktiv abholen», so Budmiger.

Über die Hälfte fühlt sich in Muri wohl

Anhand der Analyse der ausgefüllten Fragebögen könne man nun innerhalb der einzelnen Bereiche akzentuierter sehen, was die Menschen in Muri genau beschäftigt. «Teilweise beissen sich diese Unterschiede etwas, wie beispielsweise beim Verkehr. Da stören sich die einen am Schnellverkehr, andere haben angegeben, dass es zu langsam vorwärtsgeht und zu lange dauert, bis man aus dem Dorf ist», nennt er ein Beispiel. «Im Gegenzug haben wir erkannt, dass sich die Menschen ein sorgfältigeres und weniger dichtes Wachstum der Gemeinde wünschen.»

Doch haben die Interviews ergeben, dass sich ein Grossteil der Bevölkerung in der Gemeinde wohlfühlt. 56 Prozent gaben an, dass sie mit Muri als Wohnort zufrieden bis sehr zufrieden sind. 41 Prozent aller Befragten würden das Dorf als Wohngemeinde weiterempfehlen.

Von den zehn Hauptthemen, zu denen sich die Auserwählten äussern durften, sticht vor allem die Zufriedenheit in den Bereichen Gesundheit sowie in Kultur, Sport und Freizeit hervor. Sie erreichen auf der Bewertungsskala von 1 bis 7 einen Mittelwert von 5,5 beziehungsweise 5,4 (siehe Infografik). Im Bereich der Gesundheit wurden die Altersbetreuung, die medizinische Versorgung vor Ort sowie das Spitex-Angebot so gut bewertet, dass sie es unter die Top Ten der besten Eigenschaften der Gemeinde geschafft haben. Ebenfalls unter die Top Ten schafften es unter anderem die Abfallentsorgung sowie die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf.

Die Umfrage soll in Zukunft regelmässig wiederholt werden

Zu den Bottom 10, also den zehn negativsten Eigenschaften von Muri, zählen laut den Ergebnissen im Bereich Finanzen und Steuern die Höhe der Steuern (102 Prozent) im Vergleich zu anderen Orten. Unter Umweltschutz und Raumordnung werden das bauliche Wachstum der Gemeinde und ihr Einsatz für den Arten- und Landschaftsschutz bemängelt.

Das Einkaufsangebot für den täglichen Bedarf sehen die Befragten als sehr positiv an in der Gemeinde Muri. Beispielsweise die Chäsi Muri, die seit vergangenem Jahr nur noch Produkte ohne Palmöl verkauft. Pascal Bruhin (21. Oktober 2021)

Die nun bekannten und ausgewerteten Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage, die in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Markt- und Sozialforschungsunternehmen Link entstanden ist, kann der Gemeinderat nun weiterverwenden. «Die Umfrage wird in die Basis unserer Legislaturplanung einfliessen. Aber auch sonst ist es gut, wenn wir diese Ergebnisse immer mal wieder hervornehmen und nachschauen können, wie wir eigentlich nach aussen wirken», sagt Hans-Peter Budmgier.

Ziel sei es auch, diese Umfrage zu wiederholen. «Genau haben wir das noch nicht beschlossen. Aber wir können uns vorstellen, das in einer gewissen Regelmässigkeit zu tun, um zu sehen, ob wir in die richtige Richtung gelenkt haben und wie sich die Einschätzungen der Bevölkerung mit der Zeit verändern.»