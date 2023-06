Muri Über 500 Personen wehren sich gegen das Millionen-Projekt «Matterhaus»: Nun müssen die Katholiken an der Urne entscheiden Ende April genehmigte die katholische Kirchgemeinde an ihrer Versammlung in Muri den Kredit für das Projekt «Inspiration Matterhaus», den Neubau des Pfarreizentrums, für knapp 7 Millionen Franken. Nun hat ein Gegnerkomitee erfolgreich das Referendum zustande gebracht.

Das neue Pfarreizentrum soll mit seinem Foyer zum Verweilen einladen. Visualisierung: zvg

Das geplante neue Pfarrei- und Vereinszentrum der Murianer Katholiken bewegt die Gemüter weiterhin. Zuletzt wurde an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am 27. April während rund vier Stunden heftig debattiert.

Dabei wurde zuerst ein Rückweisungsantrag für den 6,75-Millionen-Kredit für das Projekt «Inspiration Matterhaus» mit nur einer Stimme Differenz (100:101) knapp abgelehnt. Anschliessend gaben die anwesenden Stimmberechtigten mit 110:90 Stimmen auch nur knapp das Okay für den eigentlichen Kredit.

IG bemängelt hohe Kosten und fehlendes Konzept

Im Vorfeld der Versammlung hatte sich eine «IG Inspiration Matterhaus» formiert. Dieser waren unter anderem die hohen Kosten und ein fehlendes Nutzungs- und Betriebskonzept ein Dorn im Auge. Denn das Projekt sollte gut zwei Millionen Franken teurer werden als bis dahin kommuniziert worden war, war die Meinung der IG.

Nötig ist der Neu-und Anbau des Pfarreizentrums vor allem aus Platzgründen. Es hat zu wenig Räume im aktuellen Gebäude bei der Kirche und diese sind oft nicht barrierefrei und sanierungsbedürftig.

«Wir wollen ein Pfarreizentrum, aber nicht so ein teures»

Doch nun wird der weitere Fortgang des Projekts in eine zusätzliche Runde geschickt. Denn die IG hat im Nachgang der Kirchgemeindeversammlung erfolgreich das Referendum gegen den Kreditentscheid ergriffen. Die Vertreter der IG reichten kürzlich bei Kirchenpfleger Hans-Peter Frey etwas mehr als 550 Unterschriften ein, wie «Der Freiämter» berichtet.

Nötig gewesen wären nur 300 Unterschriften. Bei der Übergabe waren von der IG Felix Köpfli und Paul Beuchat anwesend. «Wir wollen ein Pfarreizentrum, aber nicht eines, das so teuer ist», wird Beuchat im «Freiämter» zitiert. Und Felix Köpfli moniert, dass das ganze Eigenkapital der katholischen Kirchgemeinde aufgebraucht werde und so die Hände für andere Projekte in den nächsten Jahren gebunden seien.

Der Murianer Kirchenpflegepräsident Thomas Kron erklärt im «Freiämter», dass das Referendum ein legitimer demokratischer Vorgang sei. Aber er sagt auch: «Kirchenpflege und Baukommission haben mehrfach und schon im weiten Vorfeld der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung betont, dass wir keinen Plan B entwickelt haben, weil wir vom Projekt ‹Inspiration Matterhaus› überzeugt sind.»

Nun werden also alle rund 3700 Murianer Katholiken in einer Urnenabstimmung über den Millionenkredit fürs Matterhaus befinden. Ein Datum für den Urnengang ist noch nicht bestimmt.