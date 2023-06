Muri Technik in desolatem Zustand – Ausfall droht jederzeit: Wieso die Badi für fast 3 Millionen eine Auffrischung braucht Dass das Freibad in Muri modernisiert wird, hat die Bevölkerung bereits 2019 genehmigt. Nun stehen aber einige Arbeiten an, die nicht mehr warten können. Zudem möchte die Gemeinde Land im Gesamtwert von 4,75 Millionen Franken erwerben.

Die Badi Muri muss modernisiert werden. Besonders die Badewasseraufbereitung drängt. Bild: Melanie Burgener (25. 4. 2022)

Schweiss, Sonnencreme und Überreste des Schokoladen-Cornets, die noch in den Mundwinkeln geklebt haben. Auch wenn es in Schwimmbädern Duschen gibt, die vor dem Sprung ins Becken benutzt werden sollen, tragen Badegäste Schmutz ins Wasser. Auch über die Luft entstehen Verunreinigungen.

Dass Badewasser gefiltert und desinfiziert wird, ist also nötig. Würde die Technik in diesem Bereich versagen, müsste die Badi vorübergehend geschlossen werden. Ein solches Szenario könnte in Muri jederzeit eintreffen. Denn hier ist die Badewassertechnik des Schwimmbades in einem desolaten Zustand, wie die Gemeinde in ihrer Botschaft zur kommenden Gemeindeversammlung schreibt.

Aus diesem Grund wird am 22. Juni ein Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 2,82 Millionen Franken für den Ersatz der Badewasseraufbereitung der Badi Muri beantragt. Das Projekt wird damit der anstehenden Modernisierung der Badi, die bereits in Planung ist, vorgezogen.

Modernisierung erst für 2026/2027 geplant

Bereits an der Herbstgmeind 2019 bewilligten die Murianerinnen und Murianer einen Studienauftrag für die Modernisierung der Badi. Unterdessen wurden in den ersten zwei Planungsphasen bereits einige Entscheidungen gefällt, wie die Gemeinde schreibt.

Unter anderem wurde entschieden, dass die Schwimmbecken nicht vergrössert oder umplatziert, aber mit Chromstahl ausgekleidet werden. «Als nächster Schritt wird der eigentliche Studienauftrag vom Sommer 2023 bis Frühjahr 2024 durchgeführt», so die Gemeinde. Die Badi wird aber voraussichtlich erst in der Saisonpause 2026/2027 umgestaltet.

Weil aber die Badewassertechnik in so schlechtem Zustand ist, dass ein Ausfallrisiko besteht, soll diese Sanierung nun losgelöst vom Studienauftrag durchgeführt werden. So könne man «möglichst bald von tieferen Betriebskosten und den höheren Sicherheitsstandards profitieren.»

Keine Chlorgasunfälle mehr dank neuer Technik

Zum einen soll die Technikzentrale erweitert werden. Denn die Kieselgur-Filteranlage wird durch eine Unterdruck-Sandfiltrierung ersetzt, die mehr Filter beinhalte und dementsprechend auch mehr Platz benötige, wie Martin Burkart, Betriebsleiter der Badi, erklärt. «Der Vorteil ist, dass ich die neuen Filter blockweise reinigen kann. Die jetzige Anlage muss ich dafür abschalten.» Zudem müsse so künftig kein Kieselgur mehr entsorgt werden, was der Umwelt zugute kommt.

Zum anderen wird die Chlorgasanlage durch eine Kochsalz-Elektrolyse-Anlage ersetzt. «Das Chlor wird so direkt auf der Anlage hergestellt und muss nicht mehr in grossen Mengen in Gasflaschen gelagert werden», so Burkart. Muri sei seines Wissens im Aargau noch das einzige Schwimmbad, dass Chlor auf diese Weise dem Wasser zusetze. Landesweit seien es noch etwa vier.

Im Technikraum der Badi Muri muss einiges ersetzt werden. Bild: zvg

«In der Schweiz müssen sie, sobald eine Sanierung ansteht, ersetzt werden», sagt er. Im gleichen Zug werden in Muri auch Pumpen, Armaturen und die Steuerung erneuert. Damit können Chlorgasunfälle, wie sie zuweilen in Badis vorkommen, verhindert werden. Bereits im kommenden September soll mit der Realisierung begonnen werden.

Strategischer Landkauf im Hinblick auf den Veloweg

Nebst dem Badiprojekt sind zwei weitere Geschäfte in Millionenhöhe traktandiert. Zum einen möchte die Gemeinde die Parzelle Nummer 4135 Langdorf (Grindelstrasse) für rund 2,25 Millionen Franken erwerben. Zum anderen soll die Bevölkerung den Kauf eines Teilstücks der daran angrenzenden Parzelle Nummer 1438 direkt an der Luzernerstrasse für 2,5 Millionen Franken bewilligen.

Beide Parzellen befinden sich nahe bei neuralgischen Punkten, die aus strategischer Sicht für die Gemeinde interessant sind, zum Beispiel «für die Realisierung des künftigen Veloweges oder auch im Hinblick auf eine Verwendung als mögliche Tausch- und Realersatzfläche», wie diese ausführt.

Die Teilparzelle befindet sich noch im Besitz der Restaurant Frohsinn AG und räumt der Gemeinde ein Vorverkaufsrecht für den Rest der Parzelle ein. Nummer 4135 kauft die Gemeinde von Landwirt Beat Rütimann ab, von dem sie bereits im vergangenen Jahr zwei Parzellen erworben hat. Diese kosteten rund 1,5 Millionen. Weil die Gemeinde aber nur dazu ermächtigt ist, maximal 2 Millionen pro Jahr für Grundstücke in eigener Kompetenz auszugeben, braucht sie nun die Zustimmung der Bevölkerung.