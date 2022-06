Muri Tattoo Das allererste Muri Tattoo war richtig heiss – und brachte zwischen Highland- und Fasnachtsfeeling alles mit Zum 75+2. Geburtstag der Tambouren Adelburg Muri spielten zehn Drum- und Pipe-Corps aus der ganzen Deutschschweiz im Klosterhof. Ein gelungenes Fest mit viel mehr Zuschauenden, als besonders die Essensstände erwartet haben.

Die Cliffhangers aus Burgdorf und Thun zeigten, wie vielseitig Tambouren sein können. Seav-Seang Lim

Der Nebel hat gefehlt. Zu Dudelsackklängen stellt man sich doch die Highlands vor, eine kühle Brise, die den Kilt lupft, und Nebel, der übers Heidekraut schleicht. Nicht so in Muri. Das allererste Muri Tattoo konnte in strahlendem Sonnenschein im Klosterhof durchgeführt werden – die Temperaturen stiegen auf über 30 Grad. Aber unter den schönen Platanen machte es sich das gut gelaunte Publikum gemütlich und liess sich von den Darbietungen begeistern.

Denn zum 75+2. Geburtstag der Tambouren Adelburg, die mittlerweile zur Tambourengruppe im Freiamt (TGiF) gehören, reisten die Corps fast aus der ganzen Deutschschweiz an. Dabei gab es viele Lieblinge des Publikums. Die Exotischsten und gleichzeitig Passendsten waren natürlich die beiden Dudelsackformationen aus Bern und Zug. Stolz marschierten sie in ihren Kilts durch die Marktstrasse bis zur Bühne und brachten echtes Tattoo-Feeling nach Muri.

Andrea Weibel

Blächreiz brachte das Publikum zum Lachen

Aber auch die Murianer Formation Blächreiz, die irgendwie in keine Schublade passt, riss das Publikum mit. Ob das nun zusammen mit den singenden Oberfreiämter Zwillingen Jenny und Jasmin bei der schönen Ballade «You Raise Me Up» war, als Hipp-Hopper bei «Jump Around» oder mit ihren witzigen Instrumenten an der Parade, bei der sie als einzige Truppe alles andere als ernst dreinblickten. Das Publikum hatte auf jeden Fall viel zu lachen mit ihnen.

Ein paar Kinder hatten die richtige Idee: Beim witzigen Konzert der Murianer Blächreiz kühlten sie sich im Brunnen im Klosterhof ab. Seav-Seang Lim

Wieder eine komplett andere Darbietung lieferten die Cliffhangers, eine Tambourengruppe aus ganz jungen Trommlerinnen und Trommlern aus Burgdorf und Thun. Ursprünglich kommt das Trommeln in Corps aus dem Militärbereich. Das ist wohl der Grund, weshalb die Mitglieder während der Aufführungen ein ernstes Gesicht wahren müssen. Aber wenn bei den gekonnten Drehungen und Würfen der Trommelschläger einmal dem Nachbarn beinahe an den Kopf fliegt, dann löst sich selbst bei den trainiertesten Tambouren ein Mundwinkel nach oben. Tatsächlich passierte das aber fast nie, die Cliffhangers zeigten auf spannende Art, wie man eben auch mit Trommeln umgehen kann.

Ein äusserst gelungenes Geburtstagsfest

Mittendrin in all dem Trubel waren die Geburtstagskinder der Tambouren Adelburg. Sie genossen sichtlich nicht nur ihren eigenen Auftritt, sondern speziell auch die Parade und das anschliessende Zusammenspiel aller Corps.

Kinder umtanzten Blächreiz aus Muri. Seav-Seang Lim

Fabian Laubacher, Vizepräsident der TGiF aus Auw, erklärte: «Ich bin sprachlos. Das ist blöd, wenn man eigentlich ein paar Worte sagen sollte. Aber ich bin sprachlos.» Dann dirigierte er dennoch alle Corps gemeinsam in fasnächtlicher Manier an. Ein gelungenes Zusammenspiel und einer der vielen Höhepunkte am allerersten Muri Tattoo.

Von Fasnacht bis militärischem Drill

Gerade bei den Freiämter Tambouren von TGiF merkte man, dass ihre Trommelkünste ihren Anfang nicht im Militär gefunden haben, sondern, wie so vieles im Freiamt, an der Fasnacht. So zeigte das allererste Muri Tattoo, wie breitgefächert die Gefühle sein können, die man bei Tambouren erleben kann. Die Highlander entführten einen ins Schottische Hochland, die Basler Trommelakademie war perfekt und schon beinahe mechanisch aufeinander abgestimmt.

Und Blächreiz brachte das Fasnachtsfeeling zurück ins Freiamt, wo es hingehört. Das Einzige, was gefehlt hat, war etwa ab 17 Uhr der Essensnachschub – denn mit so viel Publikum hätte niemand gerechnet.