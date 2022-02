Muri Streit um neue Rechtsform kommt vor Gericht: Die IG Zukunft Murimoos verklagt den Verein Murimoos Der Verein «Murimoos werken und wohnen» soll zur Aktiengesellschaft und zur Stiftung werden. An einer schriftlichen ausserordentlichen Generalversammlung wurde dies im Oktober 2021 beschlossen. Dagegen wehrt sich die IG Zukunft Murimoos. IG-Mitglied Thomas Kull hat Klage gegen den Vereinsbeschluss eingereicht. Der Vorstand nimmt Stellung.

Die IG Murimoos zieht die geplante Rechtsformänderung des Vereins «Murimoos werken und wohnen» vor den Friedensrichter. Bild: zvg

Es wäre ein ganz normaler Vorgang: Das Murimoos ist eine der letzten grösseren sozialen Institutionen, die noch als Verein geführt werden, betont Vereins-Vizepräsident Gino Fiorentin. Dies sei nicht mehr zeitgemäss und sollte geändert werden. «Auch der Kanton unterstützt die Rechtsformänderung», sagt er. Es geht um dreierlei: Die Gebäude sollen in eine Stiftung überführt und der Verein zum Förderverein werden. Zudem soll die operative Führung in einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft (AG) organisiert werden.

In einer schriftlichen Abstimmung sprachen sich im vergangenen Oktober 79 Stimmberechtigte dafür aus, 45 waren dagegen. Die Änderung sollte also vollzogen werden. Bis hierhin ging alles reibungslos.

Doch dann formierte sich Widerstand gegen diese Rechtsformänderung. Die IG Zukunft Murimoos trat auf den Plan, eine Interessengemeinschaft, die nach eigenen Angaben aus über 120 Mitgliedern besteht, die sich um die Institution Murimoos Sorgen machen. Sie versuchte, den Verein umzustimmen. Sie sorgte sich vor allem darum, dass eine AG weniger kontrolliert werden könnte als ein Verein.

Die IG befürchtet, dass der Vorstand im schlimmsten Fall eigenmächtig das schützenswerte Land, das dem Murimoos gehört, verkaufen könnte. Oder auch, dass der Bioladen geschlossen und auf dem Land nicht mehr biologisch angebaut würde. Es gab eine Pressekonferenz, verschiedene Mailwechsel und Aussprachen. Doch aus Sicht der IG fruchteten all diese Einigungsversuche nicht. Jetzt geht sie einen Schritt weiter.

IG beklagt, die Abstimmung sei nicht rechtens

Am Sonntagabend teilte die IG Zukunft Murimoos dem Murianer Gemeinderat mit, dass sie beim Friedensrichter Klage gegen den Vereinsvorstand eingereicht habe. Auch die Presse wurde informiert. In der Mitteilung heisst es: «Das Vereinsmitglied Thomas Kull, Wiggwil, hat nach all den ergebnislosen Versuchen einer Einigung Klage gegen den Vereinsbeschluss über die Rechtsformänderung des Vereins Murimoos eingereicht.»

Vier Anklagepunkte In seiner Anklage bemängelt Thomas Kull in Vertretung der IG Zukunft Murimoos diese vier Punkte: 1. Der Vereinszweck kann mit der Weggabe des Vereinsvermögens an eine Stiftung und der Auflösung des Vereins nicht mehr erfüllt werden. 2. Die Abstimmungen wurden nicht korrekt durchgeführt. 3. Der Vorstand schloss die erste ausserordentliche Präsenz-GV im Herbst, ohne die fristgerecht eingereichten Fragen zu beantworten. Er liess auch keine Diskussion zu. Diese wäre aber wichtig gewesen im Hinblick auf die zweite ausserordentliche GV. 4. In der Abstimmung wurde die vom Vorstand vorgegebene Zweidrittelsmehrheit nicht erreicht. Daher hat der Vorstand die Abstimmung über die Rechtsformänderung verloren und darf sie nicht umsetzen.

Abgesehen von den vier Anklagepunkten führt die IG aus, was ihre Ängste sind. Vor allem geht es darum, dass der Vereinszweck in der neuen Rechtsform nicht mehr sichergestellt sein könnte. Der Verein «wird ja effektiv entmachtet und hat dafür künftig nichts mehr zu sagen», heisst es. Ausserdem schreibt die IG: «Bis heute hat der Vorstand nicht schlüssig erklären können, warum es diese Rechtsformänderung braucht.» Und da sich der Vorstand zu wenig mit den Anliegen der IG befasst habe, wirft diese den Vorstandsmitgliedern mangelndes Demokratieverständnis vor.

«Wir sind der IG keine Rechenschaft schuldig»

Auf Anfrage zeigt sich Gino Fiorentin konsterniert. «Zuallererst ist mir wichtig zu betonen, dass wir der IG, die ja kein Organ des Murimoos ist, keine Rechenschaft schuldig sind», hält er fest. Ihren Vereinsmitgliedern hingegen schon. «Diesen gegenüber waren wir stets absolut transparent. Alle Unterlagen sind auf unserer Website abrufbar.» Auch eine Infoveranstaltung zum Thema gab es. Er betont: «Wir können uns als Unternehmen, das konkurrenzfähig bleiben will, gar nicht leisten, nicht transparent zu informieren.»

Fiorentin schüttelt den Kopf: «Die IG weiss gar nicht, wie viel Schaden sie mit ihrem Wirbel anrichtet. Wir haben einen guten Ruf, die Vereinsmitglieder stehen hinter uns, ebenso hatte der Kanton nichts an den Vorlagen auszusetzen, die wir ihm natürlich alle vorab vorgelegt haben.» Die IG bemängle auch, dass der Vorstand sehr viel Geld für Juristen und Berater ausgebe. «Einen Berater brauchte es, damit die ganzen Änderungen sauber ausgearbeitet werden konnten. Aber juristischen Rat mussten wir nur einholen, weil wir nicht wussten, wie wir mit all den falschen Anschuldigungen der IG umgehen sollten.»

Denn die Anschuldigungen seien schlicht falsch, betont Fiorentin. «Uns liegt es fern, Land zu verkaufen, den Bioladen zu schliessen oder nicht mehr Biolandwirtschaft zu betreiben. Wenn, dann würden wir gern Land dazukaufen. Und der Verein wie auch die neue Rechtsform haben zum Ziel, neben dem Angebot von geschützten Wohn- und Arbeitsplätzen nachhaltig und somit biologisch Lebensmittel zu produzieren. Das ändert sich keinesfalls.»

Generalversammlung am 9. März bestimmt über die Zukunft

Dass die Abstimmung nicht rechtens gewesen sein soll, weist er ebenfalls von sich. «Wir haben die Stimmen von einem Notar auszählen lassen. Und sämtliche Regeln, die in den Statuten festgehalten sind, wurden eingehalten.»

Am 3. März wird es erneut eine Infoveranstaltung geben, die wegen Corona online durchgeführt wird. Am 9. März folgt dann eine erneute schriftliche ausserordentliche Generalversammlung, an der die Rechtsformänderung endgültig vollzogen werden soll. «Die IG hält uns vor, dass diese zu kurzfristig anberaumt worden sei. Aber wir halten uns an alle Regeln und Fristen.»

Zum Schluss bemängelt die IG, dass der Verein Murimoos undemokratischerweise seit August 2021 keine Mitglieder mehr aufnehme. Fiorentin erklärt: «Wir haben uns schon vorab entschieden, während des Prozesses der Rechtsformänderung keine Neumitglieder aufzunehmen, das erlauben die Statuten. Sobald die Situation aber stabilisiert ist, werden wir alle Neuanmeldungen prüfen.»