Muri Spitalküche Muri ist für einen nationalen Award nominiert: Jetzt kann das Publikum voten Heuer wird der Viktor Award oder «Oskar der Gesundheitsbranche» erstmals in der Kategorie «Die beste Spitalküche» verliehen. Mit dem Spital Muri und der Privat-Klinik im Park Bad Schinznach sind gleich zwei Aargauer Betriebe vertreten. Abgestimmt wird digital.

Markus Weishaupt (rechts), Leiter der Spitalküche in Muri, und sein Team sind für den Viktor Award 2022 nominiert. Bild: Michael Wuertenberg

Das Engagement von Markus Weishaupt und seinem Team trägt Früchte. Was die Spitalküche Muri in den vergangenen Jahren angerissen hat, scheint nun weit über die Region hinaus zu strahlen.

Nachdem die Spitalküche jüngst überregionale Aufmerksamkeit auf sich zog und erst vor einigen Wochen mit einem Gütesiegel ausgezeichnet wurde, könnte nun ein nationaler Award folgen.

Denn die Gastronomieabteilung des Spitals ist für den Viktor Award 2022, auch «Oskar der Gesundheitsbranche» genannt, nominiert. Das in der Kategorie «Die beste Spitalküche». Noch bis am 15. März können alle Personen online ihre Stimme abgeben. Die Preisverleihung für die insgesamt fünf Kategorien findet am 29. März im Kursaal in Bern statt.

Der Aargau ist gleich zwei Mal vertreten

Nebst der Küche des Spitals Muri vertritt in diesem Jahr auch jene der Privat-Klinik im Park Bad Schinznach den Aargau. Gemeinsam treten diese beiden Betriebe gegen das GZO Spital Wetzikon, die Hirslanden Klinik Linde aus Biel und das Stadtspital Zürich an.

Wer den Award schlussendlich gewinnen wird, entscheidet alleine das Publikum mit seinem Onlinevoting – gleich läuft das Verfahren auch in der Kategorie «die beliebteste Spitaldirektorin / der beliebteste Spitaldirektor» ab. Beide werden heuer im Rahmen des Viktor Award zum ersten Mal verliehen.

Ins Leben gerufen wurde diese Auszeichnung 2019 unter dem Namen «Medinside-Award». Nun haben Medinside und die santémedia AG zusammengespannt und den Award umbenannt. Das Publikum hat jeweils die Chance, selbst seine Favoriten zu nominieren. Die Meistgenannten schaffen es in die engere Auswahl, die dann per Onlinevoting erneut zur Wahl gestellt werden.

In den Kategorien «herausragendste Persönlichkeit», «Newcomer des Jahres» (Start-up) und «Medizinische Meisterleistung» wird die Publikumsmeinung 50:50 mit jener der zehnköpfigen Jury gewichtet.

Spitalküche Muri sorgt für Aufmerksamkeit

Dass die Spitalküche Muri dem Publikum für eine Nominierung in den Sinn kam, erstaunt nicht. In den vergangenen Monaten zog sie vermehrt die Aufmerksamkeit auf sich. Einerseits kämpft sie mit verschiedenen Projekten gegen Foodwaste. So beispielsweise mit dem Suppenhuhn-Monat im vergangenen Juni.

Andererseits blickte die Schweiz auf das Küchenteam in Muri, als es im Oktober aus Armeebeständen eine Feldküche anschaffte und mit den Küchenchefs der umliegenden Institutionen den Ernstfall einer Strommangellage durchspielte. Im Februar dieses Jahres erhielt sie mit dem Gütesiegel «Forchette Verte» eine Auszeichnung für ihre ausgewogenen und frischen Mittagsmenüs, die im Rahmen des Aargauer Mahlzeitendienstes in der Region Wohlen täglich verteilt werden.