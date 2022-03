Muri Sieben statt nur fünf Mitglieder: Zwei Frauen ergänzen neu die Leitung des Spitals Muri Der Stiftungsrat des Spitals Muri hat Madlene Michel aus Auw als Mitglied der Spitalleitung und zukünftige Leiterin «Klinischer Betrieb» gewählt. Ebenfalls Einsitz in die Spitalleitung nahm per 1. März die neue Leiterin Human Resources, Daniela Burri aus Entlebuch.

Die Leitung des Spitals Muri wird um zwei Personen ergänzt. es (27.8.2019)

Das Spital Muri will sich Schritt für Schritt auf die Herausforderungen der Zukunft ausrichten. Deshalb haben der Stiftungsrat und die Spitalleitung im Rahmen des Strategie-Projekts Fokus21 entschieden, per 1. Januar 2023 einen neuen Bereich «Klinischer Betrieb» zu schaffen.

Dort werden alle personellen und infrastrukturellen Ressourcen für die wichtigsten klinischen Querschnittsprozesse zusammengefasst. Um damit die Prozessführung noch besser auf die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige auszurichten, teilt das Spital in einer Mitteilung mit.

Madlene Michel aus Auw ist neu als Mitglied derSpitalleitung und zukünftige Leiterin «Klinischer Betrieb» gewählt. zvg

Madlene Michel wird diesen Bereich ab dem 1. Juni aufbauen und ihn ab Januar 2023 führen. Die designierte Leiterin «Klinischer Betrieb» besitzt einen Master in Integrativem Management der Berner Fachhochschule und verschiedene Weiterbildungen.

Die 38-jährige Madlene Michel aus Auw startete ihren Berufsweg einst als dipl. Pflegefachfrau im Spital Muri. Nach beruflichen Stationen im Kantonsspital Aarau und in der Klinik Barmelweid wechselte sie 2015 als Leiterin Patientenmanagement und ab 2017 als Bereichsleiterin Austrittsmanagement an das Luzerner Kantonsspital (LUKS). Michel ist zudem Dozentin für Case Management an der Höheren Fachschule für Gesundheit und Soziales in Aarau.

Personalthemen wird hoher Stellenwert beigemessen

Ebenfalls Einsitz in die Spitalleitung nahm per 1. März die neue Leiterin Human Resources Daniela Burri aus Entlebuch. Die 47-Jährige hatte die Leitung des Bereichs Human Resources bereits im Januar angetreten. Sie folgte auf Carmen Wallimann, die das Spital Muri im Herbst 2021 verlassen hatte.

Sie verfügt über eine langjährige Fach- und Führungserfahrung im HR-Management. Vor ihrer Anstellung beim Spital Muri war Daniela Burri Leiterin Human Resources bei der Stiftung Lebensart in Bärau.

Davor war sie als Personalleiterin bei der Luzerner Polizei sowie über zehn Jahre als Stv. Leiterin Human Resources im Schweizer Paraplegiker- Zentrum in Nottwil tätig. Die Funktion «Leitung Human Resources» war bisher als Beisitzende ohne Stimmrecht in der Spitalleitung vertreten.

Weiter heisst es in der Mediemitteilung: «Mit der Wahl der Leitung Human Resources als reguläres Mitglied mit Stimmrecht in die Spitalleitung unterstreicht der Stiftungsrat den hohen Stellenwert, den er den Personalthemen beimisst.»

Der Stiftungsrat freue sich, dass er mit Burri und Michel zwei ausgewiesene Führungspersönlichkeiten für das Spital Muri gewinnen und die Spitalleitung von heute fünf auf neu sieben Mitglieder erweitern konnte. (az)