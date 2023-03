Muri Sie machen die Marktstrasse für einen Abend zum Begegnungsort: So vielfältig soll die neue «Usestuehlete» werden Sofas und Festbänke mitten auf der Marktstrasse, dazwischen Beizen und Strassenmusiker. So stellt sich das siebenköpfige OK der ersten «Usestuehlete» in Muri ihr Sommerfest vor. Nun sind Bevölkerung, Vereine und das Gewerbe gefragt.

Gemeinsam organisieren sie die erste «Usestuehlete» auf der Marktstrasse in Muri: Steffi Stutz, Valérie Weibel, Steffi Haller, Myrta Strebel, Josef Villiger (hinten), Muriel Käppeli und Lea Küng (vorne). Bild: Melanie Burgener

«Vamos a tequila, senorita, bonita» schallt es aus dem Lautsprecher von der Klostermauer. Mitten auf der Marktstrasse steht Josef Villiger, Geschäftsführer des Altersheims St. Martin, und tanzt. Um ihn herum zügeln sechs Frauen ein Blumenhochbeet, Tisch und Stühle auf die Strasse. «Wir sind so, bei uns geht alles spontan», lacht Villiger.

Die Szene, die an diesem Donnerstagabend in Muri kurzzeitig den Verkehr aufhält und Passantinnen und Passanten zum Schmunzeln bringt, ist erst der Vorgeschmack auf das, was die siebenköpfige Truppe plant. Am 23. Juni soll hier, mitten auf der Marktstrasse, ein Sommerfest steigen – die «Usestuehlete».

Die «Usestuehlete» in Muri soll ein buntes Fest mitten auf der Marktstrasse werden. Zeichnung:

Muriel Käppeli

Die Idee dazu sei von zwei verschiedenen Seiten her gewachsen, so das OK. «Das Beizli, das wir an der Gewerbeausstellung in Muri vom Altersheim und mit der Pflegimuri geführt haben, ist sehr gut angekommen», erzählt Josef Villiger.

«Als mich jemand fragte, was ich als Nächstes machen werde, antwortete ich: Ich sperre die Marktstrasse», lacht er. Heute sei er Teil der verrücktesten Truppe, die er je im Rahmen eines OK angetroffen habe. Und sie werden das tun, was er angekündigt hat: die Marktstrasse sperren.

Sie sehen die Marktstrasse als Begegnungszone

Die Idee eines Sommerfestes auf der Strasse vor dem Kloster gedieh zeitgleich in den Köpfen von Steffi Stutz, Valérie Weibel, Steffi Haller, Myrta Strebel, Muriel Käppeli und Lea Küng. Gemeinsam bilden sie die Arbeitsgruppe Mobilität und Ortsplanung des Muri Energie Forums. «Der Langsamverkehr hat in Muri noch Luft nach oben. Das möchten wir thematisieren», erklärt Lea Küng, Vorstandsmitglied des Energie Forums.

Und, sie wollen den Leuten aufzeigen, dass es in der Gemeinde Orte gibt, die zum Verweilen einladen könnten. «Die Marktstrasse würde sich sehr gut als Begegnungszone eignen», so Myrta Strebel. Auf der Suche nach Möglichkeiten, das die Bevölkerung erleben zu lassen, seien sie auf Dörfer aufmerksam geworden, die eine «Usestuehlete» veranstalten.

So haben sich die Frauengruppe und Josef Villiger zusammengeschlossen und die Idee weitergesponnen. Das Ergebnis: die Murianer «Usestuehlete», ein Fest, bei dem sich die Leute begegnen und gemeinsam verweilen können.

Vom Wurststand bis zur Strassenmusik

«Alle Murianer Privatpersonen, Geschäfte und Vereine können etwas beitragen», erklärt Strebel. Was genau, sei komplett offen. «Man kann einen Marktstand aufbauen, einen Wurststand oder ein Beizli. Und es wäre schön, wenn es Livemusik gibt. Auch Parcours für Kinder oder die Präsentation eines Hobbys sind willkommen», zählt sie auf.

Dazwischen wird es Sofas, Tische mit Stühlen und Festbänke geben. Vom Kind bis zu den Bewohnenden des Altersheims soll das Fest alle ansprechen. Valérie Weibel erzählt: «Ich habe das einmal in Adelboden erlebt. Innerhalb einer halben Stunde haben Gewerbe und Vereine alles auf die Strasse gebracht. Es war eine super Stimmung.»

12 Stunden lang ist die Marktstrasse gesperrt

Dass die Polizei einwilligte, die Marktstrasse vom Café Stern bis zum Wullehüsli von 15 bis 3 Uhr zu sperren, und dass auch die Postautofirma nichts dagegen hat, erstaunte das OK. Auch die Bewilligung der Gemeinde haben sie. «Das ging zackig, weil wir im Voraus alles gut abgeklärt haben», so Villiger.

Nicht im Konzept enthalten ist ein Parkdienst. Das OK hofft, dass möglichst viele Leute mit dem Velo oder zu Fuss kommen. «Alles andere würde ja nicht zu unserer Strategie passen», sagt Lea Küng mit einem Augenzwinkern.

Sparsam sei das OK auch in finanzieller Hinsicht.«Ein bisschen Geld für Flyer oder sanitäre Anlagen brauchen wir trotzdem», so Myrta Strebel. Deshalb müssen alle, die mit ihrem Stand Umsatz generieren, 100 Franken bezahlen. «Wer will, darf natürlich gerne auch mehr geben», sagt sie.

Bis Ende April können sich alle Interessierten mit dem Formular, das es unter www.usestuehlete-muri.ch gibt, anmelden. «Ein paar Rückmeldungen haben wir schon erhalten. Die Schule Muri zum Beispiel war begeistert und wird mit einem Angebot vor Ort sein», freut sich Villiger.