Muri Seit 80 Jahren für das Spital und die Menschen da: Die Gönnervereinigung Pro Spital Muri feiert Geburtstag Herbert Strebel reicht das Zepter als Präsident der Gönnervereinigung Pro Spital Muri weiter. Er tritt nach 13 Jahren von seinem Amt zurück. Er tut dies just am 80. Geburtstag des Vereins.

Für Herbert Strebel war das Amt des Präsidenten der Gönnervereinigung Pro Spital Muri ein Ehrenamt, das er gerne ausführte. Bild: Nathalie Wolgensinger

Als der Spitalverein Muri aus der Taufe gehoben wurde, da war die Welt noch eine andere. Die Niederlage der Deutschen Wehrmacht bei der Schlacht von Stalingrad läutete die Wende im Zweiten Weltkrieg ein und in Thurau bei Wil fand die erste Notlandung eines US-Bombers auf Schweizer Boden statt. Die Männer leisteten Aktivdienst und die Frauen mussten zu Hause zum Rechten schauen. Das war keine einfache Zeit, auch nicht für die Menschen im Freiamt.

Am 20. Juni 1943 wurde der Spitalverein Muri gegründet. Herbert Strebel, der aktuelle Präsident, erzählt: «Damals war Geld knapp und wer ins Spital musste, der fürchtete sich vor den Kosten.» Strebel lobt die Weitsicht der damaligen Gemeindeammänner. Sie seien die Ideengeber für den Spitalverein Muri gewesen.

Im Laufe der Jahre formierten sich lokale Hilfskassen, die Vorläufer der heutigen Krankenkassen. Der Wohlstand der Nachkriegszeit wirkte sich auch auf die Ausbreitung der Krankenkassen aus: Immer mehr Menschen verfügten über eine Versicherung und waren nicht mehr auf die finanzielle Hilfe des Spitalvereins Muri angewiesen.

Namenswechsel zur Gönnervereinigung

So weitete der Verein sein Wirkungsgebiet im Laufe der Jahre aus. Man konzentrierte sich nicht mehr darauf, finanziell schwächeren unter die Arme zu greifen, sondern bei Anschaffungen für das Spital mitzuhelfen. Der Vereinszweck konzentriert sich heute auf das Spital und die Menschen, die dort ein- und ausgehen. Dies verdeutlichte man vor einigen Jahren auch mit dem Namenswechsel zur Gönnervereinigung Pro Spital Muri.

Die Gönnervereinigung Pro Spital Muri finanziert Anschaffungen, die den Mitarbeitenden, den Patientinnen und Patienten oder den Besuchenden zugute kommen. Bild: Melanie Burgener

Herbert Strebel trat sein Amt als Präsident vor 13 Jahren an. Er erzählt: «Damals verfügte der Verein über ein Eigenkapital von 100’000 Franken.» Er habe angeregt, dass man dieses auf 50’000 Franken reduziere. Das macht es möglich, dass der Verein jährlich eine Anschaffung in der Höhe von rund 25’000 Franken ermöglicht.

Im Vordergrund steht, dass diese Anschaffung den Mitarbeitenden, den Patientinnen und Patienten oder den Besuchenden zugute kommt. Sie soll aber keinen Mehrwert generieren, sprich das Spital soll daran nichts verdienen.

Die Liste der Vergabungen reicht von den Möbeln für das Palliativzimmer, Fahrräder für die Mitarbeitenden über eine Isolette für Frühgeborene bis hin zu neuen Bänken für den Spitalpark. Strebel erzählt: «Wir erhalten jeweils eine ganze Liste mit Vorschlägen vom Spital-CEO Daniel Strub.» Der Vorstand trifft dann eine Auswahl und unterbreitet diese der Generalversammlung. Derzeit gehören dem Verein 850 Mitglieder an, die hauptsächlich im Freiamt leben.

«Ich habe die Arbeit gern gemacht, für mich war das ein Ehrenamt»

Am Dienstag, 20. Juni, findet die Jubiläums-Generalversammlung statt. Der ehemalige Aktuar Martin Allemann gibt Einblick in die vergangenen 80 Jahre Vereinsgeschichte. Nach 13 Jahren an der Spitze des Vereins wird Herbert Strebel von seinem Amt zurücktreten.

Er sagt:«Ich habe die Arbeit immer gerne gemacht, für mich war das ein Ehrenamt.» Als Nachfolge schlägt der Vorstand Yvonne Leuppi vor, die seit einem Jahr Vorstandsmitglied ist.